SOCIETAT
Les conductores del transport de viatgers es reivindiquen a Reus
El Golf Gaudí acull un dinar per donar visibilitat a la dona xofer en un sector «històricament masculinitzat»
El Golf Gaudí de Reus ha estat l’escenari aquest 28 de febrer d’un dinar de conductores organitzat amb l’objectiu de donar visibilitat a la dona xofer i posar en valor el seu paper dins el sector del transport de viatgers, un àmbit que durant molts anys ha estat clarament masculinitzat. La trobada, impulsada en el marc del Dia de la Dona Treballadora, ha reunit professionals del volant i de la gestió del transport per compartir experiències i reivindicar el camí recorregut.
Inma Munuera, conductora de l’EMT Tarragona, va posar veu a l’experiència compartida de moltes companyes. Recorda que el transport de viatgers «és un sector que durant dècades va ser territori gairebé exclusiu d’homes» i subratlla que avui són 42 dones les que formen part d’aquesta imatge col·lectiva. «Quaranta dos històries diferents, quaranta camins que un dia es van creuar amb el volant d’un autobús, un camió o amb la gestió administrativa del transport i que van decidir avançar sense mirar enrere», expressa.
Segons explica, moltes provenen de sectors molt diversos: «de l’hostaleria, de la sanitat, del supermercat, de la perruqueria, de la neteja… mons aparentment llunyans del transport», però que els aporten eines essencials com el tracte amb les persones, la paciència, l’organització, l’empatia i la fortalesa.
Munuera posa en valor la determinació de les seves companyes en diferents etapes vitals: «Algunes vam aconseguir tots els carnets professionals cap al 93», assenyala, mentre que d’altres, amb gairebé cinquanta anys, «reuneixen el valor i la determinació per treure’s el carnet de transport de viatgers», demostrant que mai no és tard per reinventar-se.
També recorda les dificultats del camí. «Cap el 2009 no és una tasca fàcil: poques autoescoles estan autoritzades per impartir el curs i el cost és elevat». Tot i això, destaca que no s’aturen i que inverteixen «temps, esforç, diners i, sobretot, il·lusió».
En el seu relat, no amaga les situacions complicades viscudes en algunes empreses, amb «jornades excessives, desgast mental, discriminació i desigualtat». «No sempre és fàcil mantenir la mirada ferma i demostrar cada dia que les nostres capacitats no depenen del gènere», afirma. Amb tot, assegura que la situació es va normalitzant: «Ser dona conductora ja no es veu com una cosa estranya; ja no som el 'bitxo estrany' ni un perill constant. Som professionals i ens sentim orgulloses del camí recorregut».
La conductora també posa en relleu el suport rebut per part d’altres dones, que sovint els transmeten admiració. «És una feina bonica, gratificant i de gran responsabilitat. Exigeix atenció constant, compromís i vocació de servei», defensa, tot agraint poder treballar en un entorn on compten amb el suport dels companys, amb igualtat i, en la mesura del possible, amb conciliació entre la vida personal i professional.
Finalment, dedica unes paraules especials a Pastora Carrasco, inspectora de l’EMT, a qui reconeix la iniciativa d’impulsar el dinar de conductores en honor del Dia de la Dona Treballadora. «Gràcies a la seva iniciativa pionera avui podem reunir-nos, mirar-nos als ulls, posar-nos nom, compartir experiències i reconèixer la diversitat que existeix dins el nostre col·lectiu», destaca.
«Pastora, gràcies per la teva sensibilitat, pel teu impuls i per crear aquest espai de trobada. Gràcies per recordar-nos que juntes som més visibles, més valentes i més fortes», conclou Munuera, amb el desig que aquesta jornada es pugui continuar celebrant durant molts anys i que cada vegada s’hi sumin més dones.