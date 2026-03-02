TRADICIÓ
Homenatge a pagesos i cavalls durant els Tres Tombs de Reus
La festa completa una nova edició amb la benedicció a la Puríssima Sang
Viatjar en el temps. Boines, barretines, barrets de copa; americanes, camises, faixes. En un món dominat per dessuadores i vambes, Reus va tornar a temps pretèrits, a èpoques dels avis, i dels avis dels avis. La Festa dels Tres Tombs és molt més que una desfilada de cavalls, eugues i carruatges: és un record i un agraïment a la vida dels pagesos i de tots els animals. És la valuosa lliçó que es van emportar la desena de nens i nenes que van entendre l’origen de la jornada de bracet de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. «Carles, saps per a què serveix conservar aquestes tradicions? Perquè ens recorden qui som i d’on venim», va deixar-li clar el seu avi.
Al Parc de la Festa de Reus, èquids i genets es posaven a punt amb un contundent esmorzar. El fred ja no era el d’antuvi i el sol s’escolia, oferint un raig d’escalfor. Era el moment ideal per cavalcar. Amb la Somera —erròniament batejada com a Mulassa en qualcuna ocasió— liderant la comitiva, a quatre rodes, sobre el llom o en poni els participants es dirigiren al Mercat Central. Les terrasses s’havien reconvertit en modernes torres de guaita per albirar la presència d’animal i amo; no per atacar-los o preparar-se per combatre l’emboscada, ans al contrari, per victorejar-los i retratar la seva imponent visita.
A la plaça de Prim, el contingent fou rebut pels Gegants d’Alforja, avellana Ribeta inclosa, que agitaren els cossos plens de joia i caliu. I a la plaça de Catalunya, els més menuts simulaven muntar cavalls pura sang amb unes versions animades i de joguina, sorprenentment dotades de vida, però de mida encara més diminuta, de forma que els ponis reals semblaven Gulliver en el seu viatge inaugural.
El primer tomb era per demanar a Sant Antoni Abat que cuidés el benestar dels animals. Els ravals foren completats i s’entrà en la segona volta, per aconseguir una bona collita. El tercer tomb servia per demanar la salut de les famílies.
SIGNIFICAT
Abans de tancar l’itinerari, l’efígie de Sant Antoni Abat fou pujada a una tarima a la plaça de la Puríssima Sang. El mossèn va recordar que, en moltes ocasions, els éssers humans es comporten com a veritables «animals terribles» i va cridar a la convivència i el respecte «a tothom». «Som germans entre nosaltres i amb tota la creació», va proclamar. Tot seguit, va beneir els animals de companyia que s’havien apropat a l’àgora. Púdels, Yorkshire terriers, pomerànies i més gossos dominaven la visual, però també va deixar-se veure un gat, amb distància de seguretat assegurada.
De seguida, els petits amics van haver de fer-se a un costat. Les passes dels cavalls ressonaven sobre l’asfalt. Catacloc, catacloc. No tardaren a presentar-se davant el gran públic. Hi hagué qui havia estat reservant lloc des d’abans de les 11, i les campanes ja havien marcat la 1 del migdia. Davant la mirada de centenars de persones, èquids, grans i petits, genets, acompanyants i carruatges foren beneïts.