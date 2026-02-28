Societat
L’arqueologia inspira les propostes tecnològiques de més de 300 joves a la First Lego League de Reus
L'esdeveniment, organitzat per la URV des de fa quinze anys, promou vocacions cientificotècniques entre nois i noies
L'arqueologia centra les propostes tecnològiques presentades a Reus durant la First Lego League, un esdeveniment que implica uns 360 joves de la demarcació de Tarragona.
Les proves es divideixen en dues categories d'edat i ambdues estan relacionades amb la programació i la robotització. Tot plegat, dona peu als participants a treballar en equip per resoldre reptes a través de la investigació científica.
Després de 15 anys organitzant l'acte, la URV treu pit de promoure vocacions cientificotècniques. "És un motiu d'orgull que hi hagi aquestes vocacions tan primerenques en l'enginyeria, sobretot entre les dones. Veiem com va pujant el percentatge de dones tant a l'Escola com a la First Lego League", ha afirmat Àngel Cid, director de l'ETSE.