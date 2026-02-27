CULTURA
Reus es prepara per viure la 39a edició dels Tres Tombs aquest diumenge
La jornada arrencarà amb esmorzar popular al Parc de la Festa i culminarà amb la tradicional benedicció a la plaça de la Puríssima Sang
Reus celebrarà aquest diumenge, 1 de març, la 39a edició dels Tres Tombs, una de les cites més arrelades al calendari festiu de la ciutat. La festa està organitzada per l’Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus.
El recorregut mantindrà l’itinerari habitual: sortirà del Parc de la Festa, continuarà per l’avinguda dels Països Catalans i l’avinguda del Doctor Vilaseca, passarà per la plaça del Nen de les Oques i el carrer de Sant Joan, i finalitzarà al Tomb de Ravals, on es completaran els tradicionals tres tombs.
El regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha expressat el desig que enguany la celebració es pugui desenvolupar en la data prevista, després que l’any passat la pluja obligués a ajornar-la i celebrar-la com a prèvia de la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Matí ple d’activitats al centre
Abans de l’inici del seguici, a partir de les 9 del matí tindrà lloc la concentració d’animals i carruatges al Parc de la Festa, amb un esmorzar popular obert als participants i assistents.
Des de les 11 h, el centre de la ciutat acollirà diverses activitats paral·leles. A la plaça del Prim actuaran Riudrums de Riudoms i la Colla Gegantera d’Alforja; al raval del Pallol, Bravium Teatre oferirà el Conte dels Tres Tombs; i la Somera de Reus recorrerà els carrers amb els seus balls. A la plaça de Catalunya, els més petits podran gaudir dels tradicionals cavallets de joguina.
Enguany, l’escola convidada per participar en la passejada amb ruquets és l’Escola Doctor Alberich i Casas. A més, Bravium Teatre col·laborarà repartint taronges i coques beneïdes, gentilesa del Forn Sistaré.
Carruatges destacats i benedicció final
El president de l’entitat organitzadora, Joaquim Olivé, ha posat en relleu la participació d’alguns carruatges singulars, conduïts per diferents entitats, entre elles el Club Esportiu Alba.
La jornada culminarà a les 13 h amb la tradicional benedicció dels animals a la plaça de la Puríssima Sang.
Festa inclusiva i compromesa amb el benestar animal
Des de l’organització i l’Ajuntament s’ha remarcat la voluntat que la celebració sigui inclusiva i respectuosa amb els animals. En aquest sentit, Recasens ha subratllat que es garanteix el seu benestar mitjançant l’aplicació de les mesures sanitàries establertes.
Els Tres Tombs segueixen el reglament i protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs, que fixa controls com la revisió de les cartilles d’origen dels animals, inspeccions veterinàries a l’inici i al final de l’acte, supervisió dels vehicles de transport i el compliment de la normativa municipal acordada. Tot plegat per assegurar que la tradició es manté amb les màximes garanties de seguretat i respecte.