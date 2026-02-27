CULTURA
El Consell del Consorci del Teatre Fortuny de Reus acorda la reobertura
Les inspeccions elèctriques i antiincendis favorables permeten recuperar la programació després del tancament del 10 de febrer
El Consell del Teatre Fortuny ha acordat aquest divendres la reobertura de l’equipament i la represa immediata de l’activitat cultural, un cop superades satisfactòriament les inspeccions en matèria elèctrica i de seguretat contra incendis que havien motivat el seu tancament el passat dimarts 10 de febrer.
Amb els informes tècnics favorables ja sobre la taula, el teatre podrà reprendre la programació prevista i recuperar progressivament la normalitat de la temporada.
Pel que fa a les funcions afectades durant aquests dies de febrer, totes han estat reprogramades o es reprogramaran dins del calendari actual. De moment, ja tenen nova data els espectacles Ai! La Misèria ens farà feliços, que es representarà el 22 de març; Brighton 64, previst per al 8 de maig; i Nacho Vegas, que actuarà l’1 d’octubre.
Durant el mes de març, la programació del Teatre Fortuny serà la següent:
- Divendres 6: La tempestat
- Dissabte 14: Gala de dansa Roseta Mauri
- Dimarts 17: Norma
- Divendres 20: Improshow
- Dissabte 21: Jo sóc Hamlet
- Diumenge 22: Ai! La Misèria ens farà feliços
- Divendres 27: Glorious!
- Dissabte 28: El pony menut
El Consell del Consorci continuarà treballant amb rigor i responsabilitat per millorar l’equipament teatral.