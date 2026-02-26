CULTURA
El Museu de Reus incorpora 19.700 peces i registra prop de 19.000 visitants durant el 2025
El nou espai de la plaça de la Llibertat supera les 3.000 visites en el primer mes obert al públic
El Museu de Reus ha presentat el balanç del 2025, un any marcat per les obres de reforma a la seu de la plaça de la Llibertat però que s’ha tancat amb xifres destacades tant en visitants com en creixement de la col·lecció. En total, els diferents equipaments del museu han rebut 18.856 visitants, mantenint el 87,5% de l’afluència respecte a l’any anterior malgrat el tancament temporal de l’espai que habitualment concentra més públic.
El nou museu de la plaça de la Llibertat, inaugurat el 30 de gener de 2026, ha superat ja les 3.000 visites en el seu primer mes de funcionament, un indicador positiu de cara als propers exercicis. Durant el 2025, l’aposta per les exposicions temporals ha continuat sent un dels principals motors d’atracció, amb 10 mostres programades entre el Raval de Santa Anna i el Centre de la Imatge Mas Iglesias.
Entre aquestes, ha destacat especialment 'Fortuny, l’observació de la natura', inclosa dins la commemoració de l’Any Fortuny, que va reunir a la ciutat prop de 80 obres, algunes provinents de col·leccions privades i mai exposades anteriorment a Reus. La mostra va tenir una notable acollida de públic i crítica, així com un ampli ressò mediàtic.
El Centre de la Imatge Mas Iglesias ha consolidat el seu paper com a referent fotogràfic, combinant producció pròpia amb exposicions d’autors nacionals i internacionals i donant espai també al talent local. Paral·lelament, el museu ha impulsat 28 activitats de mediació cultural, entre conferències, tallers i projeccions, a més d’una seixantena de visites guiades, incloses les del Refugi antiaeri de la Patacada. En l’àmbit educatiu, prop de 70 grups escolars han participat en el programa pedagògic, amb més de 1.500 alumnes.
Pel que fa a la col·lecció, el creixement ha estat molt significatiu. El fons de fotografia i imatge en moviment ha incorporat més de 19.000 fotografies i 200 pel·lícules, mentre que la resta de col·leccions han sumat més d’un centenar de peces, moltes d’elles procedents de donacions particulars. Destaquen noves obres d’art, peces d’indumentària dels segles XIX i XX i un piano fabricat a Reus al segle XIX. A més, diverses obres han estat cedides temporalment per a exposicions d’àmbit nacional, reforçant la projecció del museu més enllà de la ciutat.