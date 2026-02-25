MUNICIPAL
El servei d’assessorament a l’emprenedoria de Reus atén 162 persones durant el 2025
Enguany s'oferiran 46 propostes adreçades a les persones emprenedores i a les empreses
La Regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus ha fet un balanç positiu del Servei d’Assessorament i Atenció a la Persona Emprenedora i a l’Empresa. El regidor Òscar Subirats assegura que el servei ha experimentat un creixement sostingut i continuat en els darrers tres anys, tant en nombre de persones ateses com en volum d’assessoraments.
Durant el 2025 s’han atès 162 persones emprenedores, una xifra que representa un increment del 30,65% respecte al 2024 i de més del 131% respecte al 2023.
Més enllà del volum, s’ha incrementat la intensitat de l’acompanyament, amb un augment progressiu del nombre de sessions per persona: d’1 sessió el 2023 a més de 2 sessions el 2025. Aquest creixement es tradueix en una mitjana de més de 13 assessoraments mensuals, consolidant el servei com un recurs estratègic per a l’emprenedoria de la comarca.
Les dades del 2025 també mostren una evolució en el perfil de les persones usuàries. L’edat mitjana ha baixat fins als 38 anys, fet que indica una major presència de públic jove, gràcies a les accions de sensibilització, formació i al treball conjunt amb centres educatius.
Pel que fa al gènere, es manté una presència majoritària de dones, amb una distribució cada vegada més equilibrada (53,7% dones i 46,3% homes).
A nivell territorial, el servei ha ampliat el seu abast i ja atén persones procedents de municipis del voltant, consolidant Reus com a pol d’atracció d’emprenedoria i dinamització econòmica del territori.
Programació
Aquest dimecres també s'ha presentat la nova programació d’activitats per al 2026 que comptarà amb un total de 46 propostes adreçades a les persones emprenedores i a les empreses. L'objectiu és oferir eines i coneixements pràctics per impulsar nous projectes, consolidar negocis existents i fomentar l’esperit emprenedor.
L'oferta formativa continuada al llarg de tot l’any inclou programes d’acompanyament integral; formació en fiscalitat, viabilitat econòmica i gestió empresarial; o transmissió empresarial i relleu cooperatiu, entre d'altres.
Les inscripcions es podran realitzar a través del següent ENLLAÇ, on periòdicament es publicaran totes les activitats amb termini d’inscripció oberta.