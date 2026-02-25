Comerç
La botiga de moda italiana que arriba al centre de Reus: té locals a Cambrils, Sitges i Eivissa
La botiga ocuparà el local que acollia Fotografía Niepce, entre la plaça de Prim i el raval de Santa Anna
La firma de moda italiana Sardina di Mare obrirà pròximament un nou establiment al centre de Reus. La botiga s’ubicarà entre la plaça de Prim i el carrer Llovera, al local que durant anys ha ocupat Fotografia Niepce abans del seu trasllat al raval de Santa Anna.
Especialitzada en col·leccions d’estiu i disseny italià, Sardina di Mare ja compta amb establiments a Cambrils, Sitges i Eivissa, a més de presència en comerços de Salou, Formentera i els Països Baixos. A la pancarta que han penjat al local anuncien que busquen treballadors, que poden enviar el seu currículum a info@sardinadimare.com.