Diari Més

Comerç

La botiga de moda italiana que arriba al centre de Reus: té locals a Cambrils, Sitges i Eivissa

La botiga ocuparà el local que acollia Fotografía Niepce, entre la plaça de Prim i el raval de Santa Anna

Sardina di Mare ocuparà el local que fins fa poc acollia Fotografia Niepce.

Sardina di Mare ocuparà el local que fins fa poc acollia Fotografia Niepce.Diari Més

Publicat per
Sergi Peralta MorenoDaniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

La firma de moda italiana Sardina di Mare obrirà pròximament un nou establiment al centre de Reus. La botiga s’ubicarà entre la plaça de Prim i el carrer Llovera, al local que durant anys ha ocupat Fotografia Niepce abans del seu trasllat al raval de Santa Anna.

Especialitzada en col·leccions d’estiu i disseny italià, Sardina di Mare ja compta amb establiments a Cambrils, Sitges i Eivissa, a més de presència en comerços de Salou, Formentera i els Països Baixos. A la pancarta que han penjat al local anuncien que busquen treballadors, que poden enviar el seu currículum a info@sardinadimare.com.

tracking