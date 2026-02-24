CULTURA
Reus porta la Flama a Montserrat
La Secció Excursionista del Centre de Lectura va portar la Flama de la Llengua Catalana en una jornada carregada de cultura i reivindicació i amb un marcat caràcter reusenc
La muntanya sagrada va tornar a il·luminar-se amb la 57a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, en un acte celebrat el passat diumenge a l’Abadia de Montserrat. Va ser una edició especialment significativa per a la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, que enguany celebra 125 anys i que ha estat l’encarregada d’organitzar i portar la Flama fins al monestir.
Cesca Guinovart, membre de la Secció, explica que la jornada va començar ben d’hora: «Un grup va sortir de Monistrol per portar la flama caminant. Devíem ser unes quinze persones, la majoria de la Secció, però també excursionistes d’altres grups de Catalunya». En menys de dues hores van completar l’ascens fins al monestir amb la Flama encesa, símbol viu de la unitat de la llengua.
A dalt, els esperaven els participants arribats amb autocar i vehicles particulars. «Portàvem la flama encesa i ens va rebre el pare abat», destaca Guinovart. L’acte va comptar amb la participació activa dels músics del Centre de Lectura i de l’Escola de dansa de l’entitat, que van aportant solemnitat i arrelament cultural a la celebració, a més d’un destacat accent reusenc.
La Flama, que s’havia anat a buscar a Prada de Conflent, va presidir la Missa Conventual. Després de la cerimònia es va procedir a l’encesa de la llàntia de la Flama de la Llengua Catalana a l’atri, on també es van fer els parlaments. Cesca Guinovart va intervenir per agrair la col·laboració de les entitats i pobles implicats en el recorregut, des del Conflent fins al País Valencià, i va cedir el relleu als organitzadors de la següent edició. També hi van intervenir representants de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i persones vinculades històricament a la Flama.
La celebració va continuar amb un taller de lectura en veu alta titulat Geografies Literàries del Baix Camp i Montserrat, una aproximació als paisatges dels dos indrets a través de textos de diversos autors, amb l’acompanyament de l’Escola de Música del Centre de Lectura. Més enllà del ritual, Guinovart subratlla el sentit profund de la jornada: «És un acte per donar força a Pompeu Fabra i a tot el que ha fet per la llengua».
Durant tot el mes, la Secció Excursionista del Centre de Lectura ha organitzat conferències, excursions i activitats culturals per estendre l’esperit de la Flama. «Quan s’encén, s’intenta que participi en el màxim d’actes possibles», subratlla la Cesca.