MOBILITAT
Importants retencions a la T-11 a Reus per treballs de manteniment en un dels ponts
El Servei Català de Trànsit ha notificat uns dos quilòmetres de congestió
La T-11 al seu pas per Reus i en direcció Tarragona ciutat compta amb importants retencions des de primera hora del matí. Unes obres de manteniment d'un dels principals ponts de la T-11 estan provocant problemes de circulació. Alguns dels usuaris han estat fins a 30 minuts avançant lentament entre els quilòmetres 9 i 12 per aquestes tasques. El Servei Català de Trànsit ha notificat uns dos quilòmetres de retencions.
A més a més, a l'AP-7 a Tarragona també s'estan duent a terme treballs de reasfaltat i a la zona de Vandellòs es fan tasques per canalitzar la fibra. També s'estan fent tasques a la C-14 a Alcover; a la C-31 a Calafell; a la C-242 a Ulldemolins; a l'N-340 a Creixell; a la T-310z a Vilanova d'Escornalbou; i a la T-320 a Botarell, entre d'altres.