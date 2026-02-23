POLÍTICA
Junts per Reus exigeix el traspàs integral i la sortida de Renfe de Catalunya
El partit denuncia el col·lapse de Rodalies amb una acció reivindicativa a l’estació de Reus
Junts per Reus ha protagonitzat aquest dilluns una acció a peu de carrer per reclamar la sortida de Renfe de Catalunya i exigir el traspàs integral del servei ferroviari. L’acte s’ha dut a terme a l’estació de tren de Reus, on càrrecs i militants han repartit fullets informatius i han enganxat cartells per denunciar la situació que pateix Rodalies.
La cap de l’oposició a l’Ajuntament i portaveu del grup municipal, Teresa Pallarès, ha afirmat que «ja n’hi ha prou» que centenars de reusencs arribin tard cada dia a la feina o als centres d’estudi a causa de les incidències i retards continus. Segons ha assenyalat, aquesta situació ha empès molts usuaris a optar per mitjans de transport alternatius davant la manca de fiabilitat del servei.
Pallarès també ha advertit que la futura entrada en funcionament de l’estació de Bellissens no tindrà l’impacte esperat si no es resolen abans les deficiències estructurals del servei. «Catalunya no pot continuar patint un servei deficient que perjudica diàriament milers de ciutadans», ha remarcat.
Aquesta acció forma part d’una campanya coordinada per Junts arreu del país per denunciar el col·lapse ferroviari i reclamar el traspàs complet de la gestió. La mobilització s’ha desenvolupat simultàniament en més de seixanta estacions de tren de Catalunya.