POLÍTICA
Ara Catalunya exigeix millores en la línia R15 i en la protecció del dret a la propietat privada
La formació presentarà dues mocions al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp
Ara Catalunya – Ara Pacte Local presentarà al proper Ple del Consell Comarcal del Baix Camp dues mocions centrades en la defensa del dret a la propietat privada i en la millora urgent de la línia R15 de Rodalies.
La primera moció posa el focus en la necessitat de reforçar la protecció efectiva del dret a la propietat privada. El grup comarcal és conscient que entre els anys 2023 i 2024 les denúncies per ocupacions van baixar aproximadament un 17 % al Baix Camp. Tot i aquesta davallada, les ocupacions il·legals continuen sent una de les màximes preocupacions als municipis de la comarca, pels perjudicis econòmics, socials i emocionals que generen i per la necessitat de reforçar la seguretat jurídica i les garanties dels propietaris.
La iniciativa proposa que el Consell Comarcal manifesti el seu rebuig a qualsevol marc normatiu que afebleixi la protecció del dret de propietat i insti el Govern de l’Estat a impulsar marcs legislatius amb l’objectiu que els procediments judicials siguin més àgils i que permetin el desallotjament ràpid dels immobles ocupats sense títol habilitant. També es reclama que els propietaris no hagin d’assumir càrregues econòmiques derivades d’aquestes ocupacions.
Ara Catalunya defensa que la protecció del dret de propietat és plenament compatible amb polítiques públiques d’habitatge eficaces, però subratlla que aquestes no poden basar-se en la tolerància d’actuacions il·legals.
Millora urgent de la línia R15
La segona moció aborda la situació crítica de la línia R15 de Rodalies, que actualment acumula 39 limitacions temporals de velocitat, amb especial afectació al tram entre Riba-roja d’Ebre i Reus.
Segons exposa el grup, en diversos punts els combois han de reduir la velocitat fins als 30 km/h, fet que penalitza greument la competitivitat del transport públic i perjudica els usuaris del territori. A més, les incidències estructurals han obligat a implantar serveis alternatius per carretera en determinats trams.
La moció insta el Ministeri de Transports i Adif a executar de manera immediata les obres de manteniment pendents, a establir un calendari clar per resoldre els punts crítics identificats i a estudiar el desdoblament de via en els trams més congestionats.
Situació laboral al Consell Comarcal
Així mateix, Ara Catalunya – Ara Pacte Local formularà una pregunta al Ple en relació amb la situació laboral denunciada pel Comitè de Treballadors, que ha advertit que la plantilla es troba «al límit». El grup demanarà en quin estat es troba la redacció de la nova Relació de Llocs de Treball (RLT), aturada des de juny de 2025 segons els representants dels treballadors, i quin calendari i quines mesures preveu el govern per afrontar la manca de cobertura de vacants i baixes, l’aplicació dels increments salarials pendents i la situació d’incertesa que viu la plantilla.
Amb aquestes dues iniciatives, Ara Catalunya – Ara Pacte Local afirma que vol situar al centre del debat comarcal dues qüestions que afecten directament la qualitat de vida, la seguretat jurídica i la mobilitat dels ciutadans del Baix Camp.