Cultura
La direcció-gerència del Teatre Fortuny de Reus està vacant des de la sortida de la Generalitat del Consorci l'any 2013
Francesc Cerro s'encarrega de la programació com a càrrec de confiança i Josep Margalef tenia tasques de «coordinació»
La plaça de director-gerent del Teatre Fortuny de Reus està vacant des de fa tretze anys quan el 2013 la Generalitat de Catalunya va sortir del Consorci de l'equipament i van plegar el director general i el gerent. Des de llavors, el consell del Consorci no ha nomenat cap director.
Tot i això, es va encarregar «temporalment» al cap d'administració de l'ens, Josep Margalef, la «coordinació entre el teatre i els seus serveis d'escena». Va assumir aquestes funcions durant deu anys fins a l'estiu de 2023 quan es va jubilar. A partir del setembre, el dramaturg reusenc Francesc Cerro va ser contractat com a delegat de serveis de l'Ajuntament de Reus, com a càrrec de confiança del PSC, fent-se càrrec de la programació artística.
El Teatre Fortuny està sense director des de l'abril de 2013. Amb Ferran Mascarell de conseller de Cultura, el Govern, amb un 52% de participació, va sortir del Consorci perquè considerava que l'equipament s'havia de gestionar des del territori.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona es van quedar al capdavant de l'ens per gestionar un teatre que és de titularitat privada, d'El Círcol. Un canvi que va celebrar qui era alcalde, Carles Pellicer.
La sortida de la Generalitat implicava el final de Ferran Madico com a director general i Lluís Graells, que feia de gerent. En aquell moment, el Consorci també va patir una retallada de personal. En aquest context, el consell d'aquella època, amb Pellicer al capdavant, va optar per encarregar de manera «temporal» a Josep Margalef, que era el cap d'administració del Consorci, la «coordinació entre el teatre i els seus serveis d'escena» amb un complement econòmic de productivitat.
Sense ser nomenat director, Margalef va fer aquestes tasques durant deu anys, tot i tenir un perfil més administratiu que artístic. En jubilar-se, el setembre de 2023, el govern de Reus va contractar el dramaturg reusenc Francesc Cerro com a delegat de serveis i amb les funcions d'assessor artístic del Teatre Fortuny, dins el repartiment de càrrecs de confiança com a quota del PSC.
En aquell moment, el consistori va defensar que era una mesura «provisional» a l'espera de convocar la plaça de director-gerent i fins que es resolgués el procés selectiu. Tres anys després, però, la vacant encara no s'ha convocat. Actualment, les tasques administratives les duen a terme els tècnics del Consorci i de Reus Cultura.
Un gerent de teatres
Des de l'Ajuntament de Reus han apuntat diverses vegades que es treballa per crear una gerència de teatres. Fonts del Consorci del Teatre Fortuny indiquen a l'ACN que «la voluntat dels consorcis dels dos teatres amb participació municipal (Fortuny i Bartrina) i d'altres administracions és que hi hagi una direcció gerencial única per a tots els equipaments teatrals públics de la ciutat».
És a dir, aposten per una figura que s'encarregui de la direcció dels tres teatres de la ciutat: el Fortuny, el Bartrina i el futur Centre d'Arts Escèniques (l'antic Centre Catòlic-Bravium). Aquesta gerència de teatres ha comportat uns «tràmits administratius previs», com ara un canvi dels estatuts dels ens consorciats.
Actualment, la coordinació dels teatres l'exerceix el gerent de l'Institut Municipal Reus Cultura. «La nova figura està pendent de la definició d’aquesta figura, de la culminació dels tràmits administratius abans esmentats i també de les necessitats del futur Centre d’Arts Escèniques», encara en construcció, remarquen des del Consorci.
Inversions al Fortuny
El passat 10 de febrer es va tancar el Teatre Fortuny després que una inspecció detectés deficiències en el sistema contraincendis i la instal·lació elèctrica. És una decisió que es va prendre per unanimitat del consell del Consorci, segons va assenyalar l'alcaldessa tres dies més tard davant els mitjans de comunicació. Per tant, hi va estar d'acord tant l'equip de govern, la Diputació de Tarragona i Junts per Reus, tot i que el grup municipal va lamentar el tancament l'endemà mateix.
Fa anys que no s'han fet inversions estructurals al Teatre Fortuny i l'octubre de 2023 el Consorci va decidir iniciar un pla d'actuació per determinar les accions que calia fer amb urgència. Una d'aquestes és la coberta del teatre que no es troba en bon estat i les pluges i el vent dels últims mesos han agreujat la situació. «Si no es fa inversió ara, podrem tenir problemes en un futur», advertia Guaita.
De fet, l'alcaldessa va comentar que quan els socialistes van entrar al govern «no sabien com estava el teatre» i que un cop es van posar a buscar la «documentació» aquesta «no es va trobar».
Titularitat privada
El Teatre Fortuny és d'El Círcol i la secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Reus ha de poder justificar el fet que diners públics s'inverteixin en un equipament de titularitat privada. És una «limitació», va reconèixer la presidenta del Consorci divendres passat. «Nosaltres no podem fer inversions en una propietat que no és nostra», va lamentar. A més, Guaita ho va lligar al contracte de lloguer que paguen les dues institucions pel teatre i va remarcar que calia trobar l'encaix «jurídic».