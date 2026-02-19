Judicial
Presó provisional per a vuit dels deu detinguts per tràfic il·legal de llentiscle a Reus i Mataró
La causa està oberta per delicte contra el medi ambient, organització criminal, blanqueig i contra els treballadors
El Tribunal d'Instància de Reus ha decretat presó provisional per a vuit dels deu detinguts per tràfic il·legals de llentiscle aquest dimarts a la localitat tarragonina i a Mataró. En quatre dels vuit casos, les presons són eludibles sota fiança.
El llentiscle és una planta decorativa de gran valor al centre d'Europa. El tribunal els investiga per un delicte contra el medi ambient, organització criminal, blanqueig de capitals i per un delicte contra el dret dels treballadors. L'operació de dimarts la va dur a terme la Guàrdia Civil i un dels escorcolls es va fer en una nau del polígon industrial Agro-Reus, on es va trobar una cambra frigorífica plena d'aquesta planta.
La Unitat del Seprona de Tarragona i de les Terres de l'Ebre fa temps que actuen per localitzar persones que recol·lecten llentiscle per les zones boscoses del Camp de Tarragona i l'Ebre, on n'abunda. Segons el responsable de la patrulla del Seprona de Tortosa, Nacho Orozco, des de fa anys, els grups que s'hi dediquen estan "ben organitzats". "Surten amb furgonetes voluminoses, normalment velles, arriben a una zona que tenen controlada i, a partir d'aquí, es van repartint", explicava dimarts a l'ACN. Habitualment, hi treballen entre cinc i vuit persones.
Durant tota la jornada, aquests treballadors van fent ramells que recullen posteriorment per emmagatzemar-los en una nau industrial, com la registrada a Reus. Orozco explicava que les persones que recol·lecten fan ramells de diverses mides, que s'envien cap a països del centre d'Europa, on s'utilitzen com a base per a la decoració de rams o centres. "El negoci és internacional", assenyalava. Els preus van des del mig euro a 1,20, segons el ram. "Parlem de molts de milers de ramillets, de molts de milers de quilos i de molts de milers d'euros", indicava.