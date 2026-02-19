TRADICIÓ
Ja hi ha data per la festa dels Tres Tombs a Reus
La celebració començarà amb un esmorzar i la concentració dels animals i els carruatges al Parc de la Festa
La 39a edició de la Festa dels Tres Tombs de Reus tornarà als carrers de la ciutat el pròxim diumenge 1 de març. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l’Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus a través de l’Institut Municipal Reus Cultura i la Guàrdia Urbana.
Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha volgut agrair la feina que es fa des de les entitats per tal de seguir tot el calendari festiu de la ciutat. «Després del Carnaval continuarem amb els Tres Tombs per anar seguint totes les tradicions que tant ens agraden a Reus, als ciutadans i a tots els que ens visiten. Tenim la sort de poder viure cultura durant tot l'any, amb cicles i programacions estables, activitats i també cultura popular».
El recorregut dels Tres Tombs 2026 serà el següent: Parc de la Festa, avinguda dels Països Catalans, avinguda del Doctor Vilaseca, carrer de Sant Joan i Tomb de Ravals (3 Tombs).
Els Tres Tombs de Reus manté el compromís per aconseguir que sigui una festa inclusiva i amb les mesures sanitàries adequades per garantir el benestar dels animals que hi participen. Hi haurà carruatges especials del Club Esportiu Alba, que llençaran caramels.
Pel que fa a la passejada amb ruquets per la ciutat, l’escola convidada d’enguany és l’Escola Doctor Alberich i Casas.
Finalment, remarcar que l’entitat Bravium Teatre també participarà en la festa i repartirà taronges i coques beneïdes, gentilesa del Forn Sistaré.
Programa
La Festa dels Tres Tombs 2026 començarà a les 9 h amb un esmorzar i la concentració dels animals i els carruatges al Parc de la Festa. La comitiva sortirà a les 11.30 hores i a les 13 h, es farà la benedicció a la plaça de la Puríssima Sang.
A més a més, a partir de les 11 h, a la plaça del Prim, hi haurà l'actuació de la batucada Riudrum's de Riudoms i de la Colla Gegantera d'Alforja. Al raval del Pallol, a la mateixa hora s’explicarà el Conte dels Tres Tombs, a càrrec de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. Pel centre de la ciutat, actuarà La Somera de Reus i a la plaça de Catalunya hi haurà cavallets de joguina per a la canalla.
Als Tres Tombs s’hi podran veure l’Agrupació Musical Sant Pere Apòstol, el Carruatge de Sant Antoni, la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Reus, carruatges d’autoritats, la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Ganadería Les Planes de Cubelles, Heralds de Reus, Club Hípic Sport Horses SG, Baluard de l'Ajuntament de Reus, Baluard dels Amics dels Cavalls, Grup Muntats del Club Hípic Quadres d’en Blai de Riudoms, Club Hípic Castells de Cambrils, Club Hípic Miami Mont-roig, Club Hípic Hermanos Santiago de Cambrils, carruatges de Reus, carruatges de tota mena d’arreu de Catalunya i genets muntats d’arreu de Catalunya.
Benestar dels animals
Des de l’organització es compta amb el Reglament i Protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs, on s’inclouen mesures com el control de les cartilles d’origen dels animals, el control veterinari a l’inici i final de l’acte, la inspecció dels vehicles que els transporten i el compliment de la normativa municipal pactada per a la celebració de l’acte. Aquestes mesures s’afegeixen a les que sempre s’han tingut en compte i, per tant, des de l’organització es garanteix que els animals que participen en els Tres Tombs estan ben tractats.