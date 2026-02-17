MUNICIPAL
Reus estrena 19 nous horts urbans al carrer d’Astorga per reforçar l’ús comunitari
Les parcel·les, emmarcades en el projecte RENATUReus, es destinaran majoritàriament a la ciutadania i incorporen espais de trobada i descans
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha inaugurat aquest dimarts 17 de febrer els nous horts urbans habilitats al carrer d’Astorga, una actuació que forma part del projecte de renaturalització RENATUReus. La iniciativa combina agricultura ecològica, millora ambiental i la creació d’un nou espai comunitari pensat per al descans i la convivència veïnal.
Amb aquestes 19 noves parcel·les, la ciutat amplia fins a 55 el total d’horts urbans disponibles, que se sumen als 28 dels barris de Sol i Vista i Immaculada i als 8 del barri Gaudí. Properament, l’Ajuntament publicarà la licitació perquè la ciutadania pugui optar al seu ús. Del total, 49 parcel·les es destinaran a particulars i 6 es reservaran per a entitats. En el cas d’Astorga, 16 seran per a la ciutadania i 3 per a projectes comunitaris.
Els horts funcionaran sota criteris d’agricultura ecològica, sense productes químics ni pesticides, amb un consum d’aigua reduït i sense llavors modificades genèticament.
El sistema de plantació en crestall permet optimitzar la productivitat amb un manteniment mínim, organitzant les parcel·les en franges de cultiu amb rotació de quatre anys per millorar el rendiment i prevenir plagues. Cada espai incorpora compost orgànic com a base de fertilització i elements ceràmics per facilitar-ne l’accés sense malmetre la terra.
El projecte inclou també la creació d’un entorn naturalitzat i confortable, amb zona d’ombra, vegetació, lavabo adaptat i tanca vegetal perimetral de baix consum hídric. A més, s’ha adequat el terreny, instal·lat el sistema de reg i previst la preinstal·lació d’enllumenat i clavegueram, consolidant un nou espai verd pensat per a l’ús ciutadà i la cohesió social.