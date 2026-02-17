POLICIAL
Operació policial de la Guàrdia Civil contra el tràfic de llentiscle: diversos detinguts a Reus i Mataró
La investigació està sota secret d'actuacions per un delicte contra el medi ambient i per blanqueig de capitals
La Guàrdia Civil ha detingut diverses persones aquest dilluns en una operació contra el tràfic il·legal de llentiscle, el qual es ven en grans quantitats a països del centre d'Europa. Des de quarts de cinc d'aquesta matinada, han fet registres a domicilis, naus i locals de Mataró i Reus.
Un dels escorcolls s'ha produït en una nau del polígon industrial d'Agro-Reus, on els agents han entrat amb un dels detinguts i han comprovat que hi havia una cambra frigorífica plena d'aquesta planta decorativa amb «gran valor» a l'Europa central. També s'han identificat a dos conductors d'un camió a l'exterior. La investigació està oberta i sota secret d'actuacions per un delicte contra el medi ambient, i també possiblement, per blanqueig de capitals.