SOCIETAT
La Casa Navàs consolida el seu creixement i tanca el 2025 amb més de 54.000 visitants
Amb aquestes xifres reforça la seva projecció fora de Catalunya amb un augment del 6,75% del públic estatal i internacional
La Casa Navàs ha finalitzat el 2025 amb 54.333 visitants, una xifra que suposa un increment del 5,7% en comparació amb el 2024, quan es van comptabilitzar 51.400 entrades. L’evolució confirma la tendència a l’alça dels darrers anys i evidencia una major capacitat d’atracció més enllà de l’àmbit local.
A nivell estatal, els visitants de la resta d’Espanya representen un 24.59%, amb un augment notable respecte l’any anterior. Les comunitats amb més presència són la Comunitat Valenciana (7,06%), Comunitat de Madrid (4,12%) i Aragó (2.99%), seguides per Andalusia, el País Basc i Castella i Lleó. Aquest increment evidencia l’atractiu creixent de la Casa Navàs més enllà de Catalunya.
Quant al públic internacional, representa el 25.05% del total de visitants, amb França com a principal país emissor (9.82%), seguida d’Alemanya (2,1%). Així el nombre absolut de visitants estrangers ha crescut de 13.154 a 13.610 persones, consolidant la presència de públic internacional.
Fonts de la Casa Navàs afirmen que «estem molt satisfets amb l’evolució de les visites aquest passat any. L’augment del públic de la resta de l’Estat i la consolidació dels visitants internacionals mostren que la Casa Navàs continua sent un atractiu cultural de primera línia. Continuarem treballant per oferir experiències de qualitat i difondre la riquesa del nostre patrimoni modernista a un públic cada vegada més ampli».
En conjunt, doncs, aquestes xifres confirmen un perfil de visitant majoritàriament local i català, amb una contribució significativa del mercat estatal i una presència internacional consolidada. Les dades reafirmen el potencial de projecció exterior de la Casa Navàs i la seva capacitat d’atreure públic de diverses procedències, consolidant-la com a referent del patrimoni modernista català.