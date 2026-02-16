Festa
El passeig de Mata queda enfarinat amb papers de colors després d’una massiva Batalla del Confeti
La celebració es va dur a terme aquest diumenge, amb motiu del Carnaval reusenc
Com si fos una coca amb molts, massa, toppings, el passeig de Mata va acabar la tarda enfarinat de mil i un colors. Com un circ romà d’antuvi, va ser l’escenari de la Batalla del Confeti, que recuperava escenari després d’un any d’absència. Les quadrigues anaven circulant i, com dos entrenadors Pokémon, el moment de creuar mirades determinava l’inici del combat; l’única diferència és que en compte de llançar foc o aigua, eren paperets ben petits que cobrien l’enemic. No tot fou guerra, i els més petits anaven ampliant la seva particular col·lecció amb una tendresa suprema.