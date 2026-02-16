CULTURA
L'any Gaudí de Reus programa més d'un centenar d'accions en una programació «viva» que reivindica «l'origen» del geni
Conferències, simposis, activitats pedagògiques i exposicions per difondre la figura de l'arquitecte reusenc
L'any Gaudí de Reus ha programat més d'un centenar d'accions en una programació «viva» en el marc de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Fins a finals d'any, s'han organitzat conferències, jornades científiques i divulgatives, simposis, activitats pedagògiques i exposicions per difondre la figura del geni i reivindicar el seu «origen».
En la presentació d'aquest dilluns, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcat la importància de la documentació que s'exposa al Museu de Reus, la qual es va salvar de l'incendi del taller de l'arquitecte el 1936, ja que les peces van ser donades el 1933. També ha realçat la inauguració d'una nova sala immersiva al Gaudí Centre Reus i el reforç de la Ruta Gaudí-Reus, entre altres.