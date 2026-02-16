Gastronomia
Els Sols Repsol omplen la plaça del Mercadal amb un gran vermut
Ferran Adrià va visitar la capital del Baix Camp en la prèvia de la Gala dels Sols Repsol
Els Sols Repsol van omplir ahir el centre de Reus amb visitants amb ganes de fer el millor que es pot fer un migdia a Reus: un vermut. Com a acte previ a la Gala, que tindrà lloc avui a Tarragona, la plaça del Mercadal es va omplir de gent que van poder gaudir d’un vermut cortesia de les diferents marques de vermut de la ciutat de Reus. Enmig d’un ambient festiu i amb un públic majoritàriament familiar, alguns vestits amb les disfresses de Carnaval, els gots de vermut acompanyats d’olives van començar a omplir la plaça, tota una experiència gastronòmica de diumenge amenitzada amb un DJ i amb possibles premis pels visitants.
Alhora, el Museu del Vermut acollia una trobada amb una degustació d’alt nivell, on el públic va gaudir de les exclusives banderetes cortesia dels xefs Ramon Freixa i les germanes Martina i Carlota Puigvert. Concretament, les germanes Puigvert van servir un centenar d’exemplars de la bautitzada com a «Bandereta Dalí», que es compon d’una oliva sevillana, piparra basca adobada, seitó del cantàbric en vinagre, pebrot, oliva negra sense os, ou de guatlla i taronja amarga. Finalment, la bandereta s’acompanyava amb un got de vermut negre i escuma de taronja. Per la seva banda, Ramón Freixa va elaborar la seva pròpia versió de la bandereta «Sol de Reus», que inclou musclo en escabetx, pop, oliva, bacallà, secallona, seitó en vinagre, tomàquet semisec i salsa de calçot.
Una jornada gastronòmica única que va comptar amb la presència dels germans Ferran i Albert Adrià, que posteriorment van donar un tomb pels carrers cèntrics de la ciutat per saludar i fer-se fotos amb els vianants. També van assistir les autoritats municipals i la directora de l’Agència Catalana de Turisme, a més de la directora de Guía Repsol, María Ritter. D’aquesta manera, Reus va celebrar una jornada gastronòmica a la seva manera tradicional, amb un vermut, per tal de donar la benvinguda a la Gala dels Sols 2026 que se celebrarà aquest vespre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. En el marc d’aquest esdeveniment s’ha dut a terme la campanya «Ets un Sol», en què compradors de diversos establiments de la capital del Baix Camp han pogut optar a entrades per assistir a la gala dipositant butlletes en una urna ubicada al Gaudí Centre de Reus. En total s’han repartit 5 entrades dobles que es van sortejar el passat dissabte 14 de febrer.