POLÍTICA
Els Comuns de Reus exigeixen un pla d’inversions estable per assegurar el futur del Teatre Fortuny
Es reclama una planificació a llarg termini després del tancament temporal de l’equipament per motius de seguretat
Els Comuns de Reus han instat el govern municipal a impulsar un pla d’inversió estructural i sostingut que garanteixi la seguretat i la continuïtat del Teatre Fortuny, arran del seu tancament temporal per motius de seguretat. La formació considera que la situació afecta de ple un dels principals referents culturals de la ciutat i posa de manifest la necessitat d’una planificació més rigorosa en el manteniment dels equipaments.
Segons els Comuns, el tancament ja està generant incerteses en la programació cultural, amb ajornaments, reubicacions i canvis d’espais que impacten tant en companyies i promotors com en el públic habitual. Alerten que, més enllà de l’afectació institucional, la situació té conseqüències econòmiques i culturals i projecta una imatge d’inestabilitat en un equipament de referència al Camp de Tarragona.
Davant aquest escenari, reclamen a l’alcaldessa Sandra Guaita i al regidor de Cultura, Daniel Recasens, que activin totes les vies jurídiques i pressupostàries necessàries per garantir una reobertura amb celeritat i amb totes les garanties. La demanda s’adreça també a Noemí Llauradó, com a membre del govern municipal, presidenta de la Diputació de Tarragona i integrant del Consorci del Teatre Fortuny, a qui atribueixen corresponsabilitat en el finançament i la planificació de les inversions. En aquest sentit, qüestionen que es projectin nous equipaments culturals mentre no es garanteix el manteniment adequat dels existents.
La formació defensa superar la dinàmica d’actuacions reactives i apostar per una estratègia estructural basada en el manteniment preventiu, amb auditories tècniques periòdiques, un calendari plurianual d’intervencions i una dotació pressupostària estable. A més, adverteixen que el debat no s’ha de limitar al Fortuny, sinó que també ha d’incloure espais com Cal Massó o el Castell del Cambrer. «No podem esperar que els problemes siguin crítics per actuar. El patrimoni cultural necessita planificació, no improvisació», assenyalen.
Els Comuns conclouen que el Fortuny «no pot viure d’urgències ni de pedaços» i reiteren la seva disposició a treballar per una reobertura segura i per un pla global que garanteixi el bon estat i el futur dels equipaments culturals de la ciutat.