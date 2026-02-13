CULTURA
Reus presenta els actes del cap de setmana de la campanya ‘Ets un sol’
Comerç i restauració s’uneixen coincidint amb la Gala dels Sols Repsol 2026 amb sortejos, degustacions i activitats obertes a la ciutadania
L’Ajuntament de Reus ha donat a conèixer aquest divendres, al Gaudí Centre, el programa d’actes del cap de setmana vinculat a la campanya de dinamització comercial ‘Ets un Sol’, impulsada amb motiu de la celebració de la Gala dels Sols Repsol 2026. La presentació ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó; la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri, i el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), Moisés Rodríguez.
Durant l’acte, l’alcaldessa ha remarcat que la iniciativa posa en relleu el paper del comerç i la restauració com a sectors estratègics per a la ciutat, tant des del punt de vista econòmic com social, i com a elements clau de la identitat reusenca.
La campanya compta amb la implicació de les entitats comercials Unió de Botiguers de Reus i El Tomb de Reus. Al llarg del mes de febrer, els establiments adherits han distribuït butlletes entre els clients per participar en el sorteig de productes de marxandatge de Repsol, cinc entrades dobles per assistir a la Gala Sol Repsol del 16 de febrer i cinc sopars dobles en restaurants de la ciutat. Les butlletes s’han recollit en una urna instal·lada al Gaudí Centre i el sorteig se celebrarà dissabte 14 de febrer a les 13 h.
El moment central de la programació arribarà diumenge 15 de febrer. A les 12.30 h, al Museu del Vermut, el cuiner Ramón Freixa, distingit amb 3 Soles Repsol, elaborarà una tapa exclusiva en un acte adreçat a la premsa, que posteriorment el públic podrà degustar per 5 euros. Paral·lelament, de 12 a 14 h, la plaça del Mercadal acollirà una degustació gastronòmica amb Vermut de Reus i amb la presència del cuiner Ferran Adrià, també reconegut amb 3 Soles Repsol. La jornada inclourà música, photocalls i altres propostes dinamitzades per la Guia Repsol.
La celebració culminarà a la nit amb una festa de benvinguda als nous guardonats dels Sols Guia Repsol, prèvia a la cerimònia d’entrega que tindrà lloc l’endemà a Tarragona.
Segons la regidora Noemí Llauradó, la campanya representa una oportunitat per projectar la ciutat i reforçar el vincle entre la identitat gastronòmica de Reus i un esdeveniment de referència com la Gala dels Sols Repsol.