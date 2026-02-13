CARNAVAL
L'Encarna-val ja és aquí!
Els feligresos es van reunir ahir al Mercadal per assistir al retorn de la Reina Carnestoltes
Per a protegir al món de la devastació! Per unir tots els pobles en una sola nació! Aquestes eren les proclames amb les quals es presentaven els cortesans de la Reina Carnestoltes davant dels feligressos en arribar a la plaça del Mercadal, a l’estil de Jessie i James, els antagonistes més carismàtics i de pa sucat amb oli de la història. Ara bé, s’ha de dir que el James era «el sustituto de última hora» i, a sobre, «soc cubano i no parlo molt bé el català». Fixa’t, com Gaudí, que parlava en castellà. Aquest parell d’extrafolaris emissaris de l’infern eren els encarregats d’invocar l’Encarna-val, la reina Carnestoltes! O ressuscitar, ja que feia 20 anys des que va acabar a la pira per les seves malvades pràctiques.
«Botelles de alcohol pal botellón! Cantimplores amb masclet per la Rúa! Confeti per la guerra! Plomes pel vestit real! Condons!», eren alguns dels ingredients necessaris, junt amb les seves cendres, per invocar la Reina Encarna. Aleshores, després de balls, confeti i emergir des del calder maleït volant gràcies a les fortes ratxes de vent del dia d’ahir, Reus ja tenia nova reina! Ara bé, tan divina i emplomada, amb el ritme de l’estrellada a Eurovisió Melody, va fer arronsar el nas a la Jessie: «Estàs diferent, abans semblaves la reina del sado i com ho diria sense ofendre’t... ara sembles més tarragonina». Un insult gravíssim que gairebé acaba amb sang, però la pau, relativa, va acabar regnant per procedir a la part complicada: posar al dia a la reina després de 20 anys criant malves i ensenyar-li que «Reus ja no és el que era».
La primera va ser advertir-la que si havia de fer servir el seu cotxe d’aleshores ho tenia ben fomut amb les noves restriccions. «Ara ells decideixen qui entra i surt dels barris amb la zona de baixes emissions!», es va queixar la Jessie. «Sí, Su Majestad! Ahora si quieres entrar en Reus con un coche viejo tienes que llevar más papeles encima que firmar una hipoteca!», va exclamar el James. «I com controlen tot això?», va exigir saber la reina, que es va quedar flipant quan es va assabentar que era amb càmeres i lectors de matrícules. «Doncs fliparàs quan t’ensenyi a fer servir la IA!», li va dir la Jessie, vocabulari tècnic que Sa Majestat, pel que es veu, no controlava. «La IA, que és la que ha fet el cartell d’aquest any, que és lletgíssim!», va afegir. Però finalment va arribar el moment que tothom esperava, era el torn de parlar del serial de la Sang que, pel que sembla, enguany l’esperit del Carnaval continuarà viu per Setmana Santa. «Esto parece un Supervivientes, pero con más túnica y menos playa!», es va mofar el James. «Fins i tot van canviar el pany de la porta para que no entre ni Dios!», va riure la Jessie.
En fi, que Reus ja té reina i, per tant, el desordre i la disbauxa s’imposa. Tant és així que avui se celebra Divendres Gras al Mercat Central amb un esmorzar. Diuen que no ho van fer ahir pel vent, però potser feia mandra treballar un dijous.