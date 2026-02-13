EQUIPAMENTS
El Gaudí Centre de Reus assoleix la xifra històrica d'un milió de visitants
L'equipament consolida el seu lideratge en la difusió del llegat de l'arquitecte i la projecció internacional de la ciutat des de la seva obertura l'any 2007
Aquest divendres el Gaudí Centre Reus ha viscut una jornada històrica en superar la barrera del milió de visitants. La fita s'ha assolit amb l'entrada al centre de tres joves procedents de Dinamarca, un fet que simbolitza la gran capacitat d'atracció internacional de l'espai d'interpretació des que va obrir les portes el 25 de juny de 2007.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat que aquesta xifra és el resultat d'anys de treball per explicar la figura d'Antoni Gaudí amb rigor i sensibilitat, apostant per la cultura com a motor de transformació. En la mateixa línia, la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ha subratllat que el centre ajuda a desestacionalitzar el turisme, atraient visitants durant tot l'any i promovent un model sostenible.
Un perfil de visitant majoritàriament internacional
L'evolució del centre ha estat marcada per un augment constant del públic estranger, que ja representa el 57% del total de les visites. Tot i que històricament el mercat rus havia estat molt potent (37%), des del 2015 el visitant francès s'ha estabilitzat com el majoritari (35% del segment internacional). Pel que fa al turisme intern, Catalunya aporta un 23% dels visitants, on destaquen els procedents de Barcelona i els propis reusencs.
L'èxit del model també es reflecteix en la tipologia de públic: un 63% de visites individuals; un 28% de grups organitzats; i un 9% de grups escolars, on destaca l'elevada presència d'escoles franceses, que suposen el 35% d'aquest segment.
Més enllà del turisme, el Gaudí Centre s'ha integrat en la vida de la ciutat amb programes com Genialitats i activitats gratuïtes per la Festa Major o la Nit dels Museus. A més, s'ha posicionat com un referent en accessibilitat, implementant mesures físiques, sensorials i de lectura fàcil per garantir que la cultura sigui un dret universal.
Renovació de la sala immersiva
L'equipament no s'atura i actualment es troba en un procés de renovació per actualitzar els seus continguts i millorar l'experiència del visitant. La millora més esperada és la de la sala immersiva de la tercera planta, que s'inaugurarà el proper mes de juny amb l'objectiu d'oferir una experiència més impactant i moderna sobre l'univers de l'arquitecte.