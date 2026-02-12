SALUT
L’Hospital Sant Joan de Reus impulsa dues donacions d’òrgans vinculades a processos d’eutanàsia
Els procediments, coordinats per Medicina Intensiva, han permès el trasplantament a quatre pacients
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha coordinat en l’últim any dues donacions d’òrgans en el marc de la prestació de l’ajuda per morir (PRAM). En ambdós casos, es tractava de persones que, després de sol·licitar l’eutanàsia, havien manifestat també la voluntat de fer donació dels seus òrgans. Els procediments es van completar amb èxit i van permetre trasplantar els òrgans a quatre receptors.
El procés es va iniciar amb la detecció dels possibles donants per part de professionals dels equips PADES i també de l’atenció primària, i tant la prestació de l’ajuda per morir com l’extracció dels òrgans es van dur a terme a l’hospital, amb la participació coordinada dels serveis de Medicina Intensiva, Bloc Quirúrgic, Anestèsia, Laboratori Clínic, Radiodiagnòstic i Atenció Intermèdia, així com d’equips extractors procedents de diversos hospitals de Catalunya.
En els dos casos, el procediment es va desenvolupar amb èxit i els òrgans es van poder trasplantar a quatre pacients receptors. Així mateix, també hi van participar els membres de la Comissió d’Acompanyament de la Llei de regulació de l’eutanàsia, creada a Salut Sant Joan Reus-Baix Camp per donar suport i acompanyament als pacients, la família i els professionals abans, durant i després d’aquest procés tan transcendent.
Per a la Dra. Imma Vallverdú, directora del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital i coordinadora de trasplantament del centre, «la coordinació del procés de donació durant el PRAM és diferent de la resta de processos de donació, ja que en aquest cas tenim l’oportunitat de conèixer el pacient i la seva família. Això fa que s’estableixi una relació de respecte, confiança i entesa entre totes les parts, que ens ajuda a transformar un moment de comiat en una oportunitat de vida per a altres persones». Aquestes dues donacions han estat les primeres que s’han dut a terme en el context de prestació d’ajuda per morir a la demarcació de Tarragona.
L’any 2021 va entrar en vigor a Catalunya la llei que regula l’accés a la prestació d’ajuda per morir i, en aquest marc, la donació d’òrgans és una opció possible que s’està consolidant com una via ètica, segura i respectuosa per augmentar la disponibilitat d’òrgans destinats a trasplantament.