SUCCESSOS
Espectacular incendi a Reus: cremen camions i cotxes a la zona de Mas de Riera
L'avís l'han rebut a les 11.07 hores i s'han mobilitzat 10 dotacions de Bombers. El foc provoca una gran columna de fum
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat deu dotacions terrestres per un incendi a la zona de Mas de Riera de Reus. L'avís l'han rebut a les 11.07 hores i s'han desplaçat fins la zona de la campa.
El foc afecta camions i diversos vehicles en una zona d'aparcament. Des de diversos punts es pot veure una gran columna de fum provocada per l'incendi. El vent que bufa a la zona pel temporal Nils està dificultant les tasques d'extinció.
De moment, el foc ja ha cremat quatre tràilers i vuit cotxes completament, un altre tràiler està afectat al 20% i també ha cremat ferralla i maquinària. Els bombers continuen treballant en el foc, que ja es troba controlat, i remullant les zones calentes.