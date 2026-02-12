SUCCESSOS
Cremen completament dos cotxes i una moto en un aparcament a Reus
Els fets van passar dimecres a les 22.31 hores al carrer de Carrasco i Formiguera amb el carrer de Vila-seca
Dotze dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest nit de dimecres en un incendi en un aparcament a Reus. Els fets van passar a les 22.31 hores al carrer de Carrasco i Formiguera amb el carrer de Vila-seca.
Un cop allí van comprovar que sortia fum per tres sortides que donaven al carrer. Per aquest motiu van demanar als veïns que es confinessin a les seves cases mentre els bombers hi treballaven.
Els bombers van accedir al pàrquing dividits en dos sectors dins que van localitzar el foc. Aquest va cremar completament dos turismes i una motocicleta. Cap persona va resultar ferida.
El cos d'emergències va extingit el foc ràpidament i va evitar que es propagués a la resta de vehicles estacionats. El fum va afectar les escales de diversos edificis, per la qual cosa els bombers van haver de fer tasques de ventilació. A les 01.38 hores es va donar el servei per finalitzat.