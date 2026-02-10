Diari Més

CARNAVAL

Reus ja ho té tot a punt per a la celebració del Carnaval: horaris, recorreguts i els actes destacats

Les rues i la festa nocturna marcaran el cap de setmana amb una intensa agenda d’activitats

Fotografia d’arxiu d’una edició passada de la Batalla de Confeti a Reus.

Fotografia d’arxiu d’una edició passada de la Batalla de Confeti a Reus.Ajuntament de Reus

Publicat per
Rubén Pizarro

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Reus ja es prepara per viure intensament el Carnaval, que enguany se celebrarà del 12 al 18 de febrer i que tindrà el seu punt àlgid durant el cap de setmana. Amb carrers plens de comparses, disfresses i música, la ciutat es convertirà de nou en l’escenari d’una de les festes més esperades del calendari, amb les rues com a grans protagonistes i una agenda carregada també d’activitats nocturnes.

El programa arrencarà amb força el divendres de Carnaval, una jornada pensada per escalfar motors i començar a impregnar la ciutat d’ambient carnavalesc. A les 18 hores la plaça del Mercadal acollirà el Ball del Moc, mentre que el nucli antic serà l’escenari de la cercavila del Cantaval a les 19 hores, una proposta marcada per la sàtira i l’humor popular. La nit estarà dedicada al públic jove, amb una festa de disfresses a La Palma que completarà el primer gran dia del cap de setmana llarg, amb horari de 19 a 22 hores.

El dissabte 14 de febrer arribarà un dels moments més esperats del Carnaval de Reus amb la celebració de la gran Rua de Lluïment, que tindrà lloc de 18 a 21 hores. Totes les colles participants desfilaran pels principals passeigs del centre de la ciutat, concretament recorrerà la plaça de la Pastoreta, els passeigs de Prim i de Sunyer, la plaça del Nen de les Oques i tornarà a la plaça de la Pastoreta, amb la participació de totes les colles carnavaleres i presidida pel Rei Carnestoltes. A la nit, la festa continuarà a la plaça de la Llibertat, on a les 23 h començarà la sessió amb DJ Ganxet, seguida, a les 00.30 h, del gran Ball de Disfresses amb La Oreja de Tik-tok, abans del tancament musical novament a càrrec de DJ Ganxet.

El diumenge 15 de febrer concentrarà activitats durant tot el dia. Al matí, a les 11.45 h, sortirà des del passeig Prim la Rua Matinal, que recorrerà diversos carrers del centre fins arribar a la plaça de la Llibertat. A les 13 h, el mateix espai acollirà el Ball Vermut amb DJ OGT, amb vermut ofert per la colla Els Trepa Bimbirimboies. Després del dinar de colles, programat a les 15 h, la tarda tornarà a tenir un dels moments més esperats amb la Batalla del Confeti, que se celebrarà de 18 a 20 h al passeig de Mata. La jornada es tancarà amb el Ball de Vespre, a les 20.30 h a la plaça de la Llibertat, amb l’actuació de Les Reines del Mambo.

Tot i que el cap de setmana concentra els actes més multitudinaris, el Carnaval de Reus s’allargarà fins al Dimecres de Cendra, amb propostes com l’Expo-Profit, la Fira Catalana de la Consumició, que tindrà lloc dilluns a la plaça de Prim a partir de les 9 hores, així com els actes tradicionals de comiat del Rei Carnestoltes i les celebracions pròpies de la Quaresma. Una setmana sencera en què Reus tornarà a demostrar que el Carnaval és una de les seves grans senyes d’identitat.

tracking