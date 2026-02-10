CARNAVAL
Reus ja ho té tot a punt per a la celebració del Carnaval: horaris, recorreguts i els actes destacats
Les rues i la festa nocturna marcaran el cap de setmana amb una intensa agenda d’activitats
Reus ja es prepara per viure intensament el Carnaval, que enguany se celebrarà del 12 al 18 de febrer i que tindrà el seu punt àlgid durant el cap de setmana. Amb carrers plens de comparses, disfresses i música, la ciutat es convertirà de nou en l’escenari d’una de les festes més esperades del calendari, amb les rues com a grans protagonistes i una agenda carregada també d’activitats nocturnes.
El programa arrencarà amb força el divendres de Carnaval, una jornada pensada per escalfar motors i començar a impregnar la ciutat d’ambient carnavalesc. A les 18 hores la plaça del Mercadal acollirà el Ball del Moc, mentre que el nucli antic serà l’escenari de la cercavila del Cantaval a les 19 hores, una proposta marcada per la sàtira i l’humor popular. La nit estarà dedicada al públic jove, amb una festa de disfresses a La Palma que completarà el primer gran dia del cap de setmana llarg, amb horari de 19 a 22 hores.
El dissabte 14 de febrer arribarà un dels moments més esperats del Carnaval de Reus amb la celebració de la gran Rua de Lluïment, que tindrà lloc de 18 a 21 hores. Totes les colles participants desfilaran pels principals passeigs del centre de la ciutat, concretament recorrerà la plaça de la Pastoreta, els passeigs de Prim i de Sunyer, la plaça del Nen de les Oques i tornarà a la plaça de la Pastoreta, amb la participació de totes les colles carnavaleres i presidida pel Rei Carnestoltes. A la nit, la festa continuarà a la plaça de la Llibertat, on a les 23 h començarà la sessió amb DJ Ganxet, seguida, a les 00.30 h, del gran Ball de Disfresses amb La Oreja de Tik-tok, abans del tancament musical novament a càrrec de DJ Ganxet.
El diumenge 15 de febrer concentrarà activitats durant tot el dia. Al matí, a les 11.45 h, sortirà des del passeig Prim la Rua Matinal, que recorrerà diversos carrers del centre fins arribar a la plaça de la Llibertat. A les 13 h, el mateix espai acollirà el Ball Vermut amb DJ OGT, amb vermut ofert per la colla Els Trepa Bimbirimboies. Després del dinar de colles, programat a les 15 h, la tarda tornarà a tenir un dels moments més esperats amb la Batalla del Confeti, que se celebrarà de 18 a 20 h al passeig de Mata. La jornada es tancarà amb el Ball de Vespre, a les 20.30 h a la plaça de la Llibertat, amb l’actuació de Les Reines del Mambo.
Tot i que el cap de setmana concentra els actes més multitudinaris, el Carnaval de Reus s’allargarà fins al Dimecres de Cendra, amb propostes com l’Expo-Profit, la Fira Catalana de la Consumició, que tindrà lloc dilluns a la plaça de Prim a partir de les 9 hores, així com els actes tradicionals de comiat del Rei Carnestoltes i les celebracions pròpies de la Quaresma. Una setmana sencera en què Reus tornarà a demostrar que el Carnaval és una de les seves grans senyes d’identitat.