SOCIETAT
Comença el soterrament de la línia d'alta tensió del Pinar amb la previsió d'acabar el 2027
Després de desmantellar les vuit torres, els ajuntaments urbanitzaran l'avinguda
Han començat les obres per soterrar la línia elèctrica d'alta tensió que travessa la urbanització del Pinar, entre Castellvell del Camp i Reus, per tal d'eliminar les torres. La previsió és acabar els treballs, com a tard, el 31 de desembre de 2027, segons ha dit l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Es desmantellaran un total de vuit torres: sis pertanyen al terme municipal de Reus i les dues restants a Castellvell del Camp.
Guaita ha assenyalat que es tracta d'una acció «reivindicada per la ciutadania» des de feia més de 50 anys. Primer s'estan obrint rases a terra per soterrar la línia i, posteriorment, s'enderrocaran les torres. Els dos ajuntaments urbanitzaran l'avinguda en un projecte que tingui continuïtat entre els dos municipis.
Les obres compten amb un pressupost de 3,5 milions d'euros, 2,4 dels quals estan subvencionats per una ajuda de l'ICAEN (Institut Català de l'Energia). La resta, un 80% es farà càrrec l'Ajuntament de Reus i el 20% el de Castellvell del Camp.
Els treballs van iniciar-se fa deu dies aproximadament i consistiran a obrir una rasa on es col·locaran uns tubs per on aniran els cables de la línia d'alta tensió. Posteriorment, es desmantellaran les vuit torres elèctriques que hi ha a l'avinguda de les torres de la urbanització del Pinar. Amb tot, preveuen que les obres finalitzin com a tard el 31 de desembre de 2027.
L'alcaldessa de Reus ha destacat que es tracta d'un «deute històric», ja que era una «reclamació» des de feia més de 50 anys dels veïns de la zona. A més, es tracta d'un tram que és «molt transitat» per gent que camina o corre. L'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, ha celebrat que s'hagi desencallat aquesta qüestió després de «moltes reunions» i ha agraït els veïns que «no han parat de lluitar». «Els polítics hem estat al costat en tot moment dels veïns i s'ha demostrat que si fem una cosa conjunta entre polítics i la ciutadania, al final les coses surten, es fan», ha subratllat.
Un cop enderrocades les torres, els dos ajuntaments treballaran per reurbanitzar la zona en un projecte que doni continuïtat, «alineant» els trams dels dos municipis. Guaita ha avançat que «treballaran amb els veïns» la proposta per tal que la gent «gaudeixi un espai entre urbà i rural».