SOCIETAT
Reus impulsa 'L’alcaldessa als barris' per recollir inquietuds i propostes del veïnat
Sandra Guaita fa un salt qualitatiu d’escolta directa als barris per atendre a la ciutadania a peu de carrer
L’Ajuntament de Reus posa en marxa 'L’alcaldessa als barris', un nou programa que reforça l’aposta del govern municipal per la proximitat i l’escolta directa de la ciutadania. La iniciativa, encapçalada per l’alcaldessa Sandra Guaita, suposa un pas endavant en l’estratègia d’escolta activa definida com a prioritària en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, amb l’objectiu de compartir personalment amb els veïns i veïnes les seves inquietuds, propostes i possibles solucions per millorar el dia a dia de la ciutat.
El programa neix amb la voluntat de sortir dels despatxos i situar l’alcaldia literalment al carrer. A diferència d’altres iniciatives ja consolidades, orientades principalment al contacte amb representants veïnals, 'L’alcaldessa als barris' es dirigeix directament a la ciutadania de peu, amb una agenda intensiva de tres dies a cada zona. Durant aquest període, l’alcaldessa atendrà personalment els veïns en una carpa instal·lada al mateix barri, tant en horari de matí com de tarda, per escoltar propostes i detectar necessitats de manera directa.
A més de l’atenció oberta a la ciutadania, el programa inclou recorreguts pels barris, visites als comerços i trobades amb usuaris d’equipaments municipals com centres educatius, cívics, esportius o de salut. L’objectiu és obtenir una visió més completa de la realitat de cada zona i recollir opinions que sovint no arriben a través dels canals habituals. També es preveuen reunions amb les associacions de veïns, reforçant així la coordinació amb el teixit associatiu.
'L’alcaldessa als barris' s’estrenarà els dies 10, 11 i 12 de febrer als barris Fortuny i Juroca. En aquesta primera fase, l’agenda inclou visites a escoles, llars d’infants, centres de formació, equipaments cívics i esportius, així com diversos punts de trobada al carrer on s’instal·larà la carpa d’atenció ciutadana. El calendari de les properes visites es comunicarà prèviament als veïns mitjançant fulletons informatius i a través de les xarxes socials municipals.
Amb aquesta iniciativa, Reus vol complementar els canals estables de participació ja existents i reforçar un model de ciutat basat en el diàleg, la transparència i la construcció col·lectiva des dels barris, posant l’escolta activa al centre de l’acció de govern.