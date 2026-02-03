SOCIETAT
Reus consolida les polítiques juvenils amb gairebé el 86% del Pla Local de Joventut executat
L’Ajuntament reforça serveis, participació i recursos per a joves a dos anys del final del pla 2022-2027
L’Ajuntament de Reus ha fet balanç dels primers quatre anys d’aplicació del Pla Local de Joventut 2022–2027, que ja ha assolit un 85,9% d’execució quan encara resten dos anys per completar-lo. El document estratègic, que orienta les polítiques municipals adreçades a les persones joves, suma actualment 67 mesures en marxa i reflecteix un increment significatiu de serveis, programes i recursos adaptats a les necessitats del col·lectiu juvenil.
Aprovat el març de 2022, el Pla va néixer amb 71 mesures inicials, però el treball de proximitat i l’evolució de la realitat juvenil han permès actualitzar-lo fins a arribar a 78 actuacions, incorporant-ne de noves i adaptant-ne d’altres per fer-les més eficients.
Durant aquest període, el Servei de Joventut ha desplegat actuacions en àmbits clau com l’ocupació, l’educació, la salut, la informació, la cultura, la participació i els drets socials. Entre les iniciatives més destacades hi ha la posada en marxa de Nexes, el servei de salut sexual i emocional per a joves, pioner al territori; l’impuls del Casal Mòbil i del Punt Jove a la Biblioteca Pere Anguera; i programes com la Fira del Talent Jove, el Jove Reus Fest o el Consell de Joves dels Instituts. En l’àmbit laboral, el Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil ha atès 148 joves durant l’últim any, amb 94 insercions laborals o formatives.
L’oferta d’activitats també ha crescut notablement. El Planet Estiu 2025 ha ofert més de 100 activitats gratuïtes i 2.200 places, amb un increment del 28% respecte a l’any anterior i amb una part important de propostes sorgides directament dels mateixos joves.
El Pla ha consolidat un model de participació juvenil amb espais estables com l’EPI Jove als instituts, el Consell Municipal de Joves i el nou Consell de Joves dels Instituts. A més, les enquestes realitzades en diferents activitats i espais municipals han recollit més de 2.000 aportacions que han servit per orientar la programació.
Pel que fa als espais, Reus ha avançat en la descentralització territorial amb el Punt Jove de la Biblioteca Pere Anguera, el manteniment dels Espais Joves Llevant i Migjorn i l’impuls del futur equipament central de Joventut al Carrilet, clau per reforçar el model de proximitat.
Aquest desplegament ha anat acompanyat d’un increment sostingut de recursos. El Servei de Joventut ha passat de 8 professionals el 2022 a 13 el 2025, mentre que el pressupost ha crescut més d’un 100% entre el 2023 i el 2026, superant àmpliament les recomanacions del mateix Pla.
De cara als dos anys finals, els principals reptes passen per assolir el 100% d’execució, consolidar els nous serveis i espais, reforçar l’acompanyament emocional i iniciar la revisió del Pla per elaborar-ne un de nou el 2027. Tal com ha destacat el regidor de Joventut, Daniel Marcos, «la joventut no és un problema, sinó un col·lectiu amb reptes i potencial, i la nostra responsabilitat és posar-lo al centre de les polítiques públiques amb drets, proximitat i oportunitats».