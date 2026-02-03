SALUT
Reus celebrarà la II Cursa Fem Salut Sant Joan el pròxim 12 d’abril
La prova solidària obre inscripcions amb l’objectiu d’arribar als 3.000 participants
La Cursa Fem Salut Sant Joan tornarà a omplir els carrers de Reus el diumenge 12 d’abril amb la seva segona edició. A partir d’aquest dimarts, 3 de febrer, ja es poden formalitzar les inscripcions a través del web femsalutsantjoan.cat, amb el repte de superar els 3.000 participants, gairebé un miler més que en l’edició anterior. La iniciativa, oberta a tota la ciutadania, vol continuar promovent l’activitat física i els hàbits saludables en un ambient inclusiu i solidari.
Els fons es destinaran a la prescripció d’exercici físic en infants amb patologia crònica
Els fons que es recaptin aniran destinats al desenvolupament del projecte assistencial Prescripció i monitoratge d’exercici físic terapèutic en pacients pediàtrics amb patologia crònica, que ha estat el seleccionat en la convocatòria competitiva Fem salut, fem equip, en la qual hi han optat deu projectes presentats per professionals de Salut Sant Joan Reus-Baix Camp. Està àmpliament demostrat que l’activitat física constitueix un pilar fonamental en la promoció de la salut infantil i en la prevenció i tractament de malalties cròniques com les cardiopaties congènites, les malalties metabòliques o respiratòries.
El moviment actiu no només millora la capacitat funcional, sinó que contribueix a una millor qualitat de vida. De fet, en l’edició de l’any passat es van recaptar 6.000 €, que van permetre impulsar el Programa de rehabilitació cardíaca de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
La II Cursa Fem Salut Sant Joan compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus a través de Reus Esport i Lleure, el Consell Esportiu del Baix Camp, la Diputació de Tarragona, l’Associació Amics de l’Hospital i la Universitat Rovira i Virgili, així com amb el patrocini de diverses entitats i empreses del territori. També en seran una part fonamental els voluntaris i voluntàries, estudiants de medicina, fisioteràpia, nutrició i dietètica i infermeria de la Universitari Rovira i Virgili.