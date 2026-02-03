SOCIETAT
Una ovella desorientada es passeja pels carrers de Reus
L'ovina va ser enregistrada a l'aparcament del supermercat Consum
La ciutat de Reus ha estat escenari aquest cap de setmana d'una imatge insòlita. I es que una ovella s'ha passejat desorientada pels carrers de la zona sud de la capital del Baix Camp.
Diverses persones que es van trobar amb aquesta instantània no van dubtar en penjar vídeos a les xarxes socials. L'ovina va aparéixer a l'aparcament del supermercat Consum situat al número 40 del carrer Antoni Martí Bages.
I es que ja no es tan estrany veure animals, no domèstics, passejant-se per zones urbanes, és el cas dels porcs senglars. Lo insòlit és veure un animal de granja per la ciutat.