SOCIETAT
L’Ajuntament treballa per desplegar lavabos públics en zones on no n'hi ha
Es pretén ampliar la xarxa amb noves unitats i reforçar la comunicació sobre l'opció d'usar els serveis d'equipaments
L’escassetat de lavabos públics és un problema que pateixen bona part de les ciutats i, en concret, els seus ciutadans. Reus no és l'excepció. Per revertir la situació, l’Ajuntament està treballant per ampliar les opcions que pot facilitar a la població en cas de necessitat en ubicacions on, en l’actualitat, no hi ha alternatives viables. Això implica la possibilitat de desplegar mòduls a la via pública —sigui amb un model més modern, com els que es netegen sols, o menys— o reforçar la comunicació i senyalització dels espais que ja hi ha habilitats per a aquest ús. «S’està treballant en el projecte per desplegar algunes unitats de lavabos públics aquest 2026, com també reforçar la comunicació de tot el que tenim a escala d’equipaments desplegat a la ciutat», confirmen fonts municipals.
L’acció consta de partida econòmica al pla d’inversions vigent (75.000 euros) i està inclosa al Pla d’Acció Municipal (PAM) del present mandat, en què s’indica un percentatge d’execució del 38%. El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó, expressa que és una «bona idea» i «primordial per a la convivència». «Hi ha molta gent que té una certa edat i, així, podrà estar contenta i tranquil·la que, en cas de necessitat, sempre tindran una opció», assegura.
Així mateix, s’ha de recordar que a indrets com el Palau Municipal, els centres cívics o els aparcaments soterrats ja hi ha en aquests moments lavabos a què es pot accedir en cas de necessitat. Això no obstant, Massó analitza que «a molta gent els fa vergonya demanar per entrar-hi», independentment de si es parla d’instal·lacions municipals o d’establiments privats com bars, cafeteries o supermercats, greuge que es multiplica si estan tancats amb clau. «Són complicacions que, quan un té una necessitat d’anar al lavabo, no vol començar a demanar favors», apunta. Per això, opina que instal·lar mòduls seria una «bona idea perquè la gent pugui estar més tranquil·la». «Un dia ho faran», confia.
La petició de la ciutadania perquè s’instal·lin lavabos públics no és precisament una novetat. Massó recorda que és «un tema que s’ha parlat més d’una vegada» i, de fet, un dels grans projectes escollits en els Pressupostos Participatius del 2022 va correspondre a la qüestió. Amb una inversió estimada de 150.000 euros i 250 suports explícits, els proposants definien que l’actuació consistiria a «dotar a la ciutat de lavabos públics gratuïts i adaptats a les persones grans». Segons el portal web Reus Participa, es troba en fase de redacció del projecte per part de l’equip tècnic.