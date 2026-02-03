ESPORT
La Cursa de Carnestoltes dona el tret de sortida al 10è aniversari de La Crispeta a Reus
La prova festiva de 5 km se celebrarà diumenge 8 de febrer i ja supera les inscripcions de l’any passat
L’entitat cultural La Crispeta arrenca la celebració del seu desè aniversari amb la segona edició de la Cursa de Carnestoltes de Reus, que tindrà lloc el diumenge 8 de febrer a les 11 del matí. La cursa, amb sortida i arribada al carrer del Fossar Vell, proposa un recorregut urbà de cinc quilòmetres pel centre de la ciutat i combina esport, ambient festiu i disfresses.
Després de l’èxit de la primera edició, que va reunir més de 300 participants, l’organització aposta per consolidar la prova com una cita popular i oberta a tothom. De fet, a pocs dies de la cursa, ja s’ha superat el nombre d’inscripcions de l’any anterior. «Volem que sigui una cursa accessible, tant per a corredors habituals com per a qui vulgui passar un matí diferent i divertit», explica Pol Clivillé, membre de La Crispeta.
Els participants completaran dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres que travessa alguns dels principals carrers i places del centre històric de Reus. La cursa premiarà tant el vessant esportiu com el caràcter carnavalesc, amb guardons per a la classificació general masculina i femenina, per categories d’edat, per als millors corredors de la comunitat URV, pel tram més ràpid del recorregut i per a les millors disfresses, tant individuals com de grup. També es reconeixerà l’entitat amb més participants inscrits i es farà un sorteig de productes entre tots els corredors.
La Cursa de Carnestoltes compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, el Club Natació Reus Ploms i diverses entitats i empreses del territori. Aquest acte serà el primer d’un any especial per a La Crispeta, que al llarg del 2026 celebrarà els seus deu anys d’història amb noves activitats i propostes festives que s’anunciaran pròximament.