SOCIETAT
Reus engega un projecte per apropar els centres cívics als barris
Es programaran activitats als locals d'entitats veïnals, espais públics i equipaments municipals dels barris
L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquest mes de febrer un projecte per apropar la xarxa de centres cívics a la ciutadania. Venim, els centres cívics s'apropen al teu barri és una iniciativa que té com a objectiu acostar les activitats que porten a terme els centres cívics, especialment entre les persones que viuen als barris més allunyats o que tenen dificultats de desplaçament, i de reforçar la cohesió social i la vida comunitària.
Aquesta iniciativa s’ha coordinat amb les associacions veïnals dels barris participants, a través dels quals s’han recollit necessitats i propostes. Durant l'any 2026, el projecte es desplegarà en format de prova pilot als barris de Blancafort, Carrilet, Immaculada, la Pastoreta, Mas Carpa, Mas Iglesias, Mas Magrané, Monestir, Montserrat, Pelai, Sant Josep Obrer, Sol i Vista, Roserar, Urbanització Sant Joan, Santuari i Xalets Quintana. Les activitats es desenvoluparan de manera itinerant als locals d'entitats veïnals, espais públics i equipaments municipals dels barris.
En aquesta fase pilot el projecte Venim iniciarà la seva programació el 18 de febrer de 2026, amb activitats quinzenals en dies laborables i amb una pausa durant el període de Setmana Santa.
Les primeres activitats programades són: el 18 de febrer un taller de cuina de temporada al Mas Magrané; el 4 de març una caminada circular amb activitat física i saludable a la Pastoreta i el Carrilet; i l'1 d'abril una activitat creativa i manual al barri Santuari.
La programació inclourà tallers de lleure, activitats de salut i moviments, propostes culturals, activitats creatives i accions de capacitació digital, totes elles adaptades a les necessitats i característiques de cada barri i pensades per promoure l'oci, el benestar i la participació comunitària.
La Xarxa de Centres Cívics de Reus també engega aquest mes de febrer nova programació. L’agenda de primavera inclou un total de 130 cursos i tallers en els àmbits de l’expressió, la cura, la comunicació i la cuina, així com 66 activitats puntuals i gratuïtes per moure’ns, conèixer, compartir i gaudir en família i a la cuina.
A més, s’hi sumen 80 activitats adreçades específicament al col·lectiu +60. Com a novetat destacada, aquesta edició incorpora formació en intel·ligència artificial, tallers de nous instruments musicals i propostes centrades en la cura del cos, entre moltes altres activitats.