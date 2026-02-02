SOCIETAT
L’atenció presencial continua liderant els tràmits d’Aigües de Reus, amb l’online a l’alça
El Servei d’Atenció al Ciutadà va gestionar prop de 28.600 tràmits el 2025, amb un increment sostingut de les gestions digitals
El Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) d’Aigües de Reus va gestionar durant el 2025 un total de 28.580 tràmits, dels quals el 68% es van fer de manera presencial i el 32% a través de canals digitals, com l’oficina virtual o el correu electrònic. Les dades confirmen que l’atenció a l’oficina continua sent l’opció majoritària entre la ciutadania, tot i el creixement progressiu de les gestions online, que ja representen gairebé una tercera part del total.
L'estadística és clara, en aquest sentit. Tot i que l'atenció presencial sigui la preferida per la majoria de la ciutadania, porta gairebé estabilitzada uns quants anys, mentre que l'online s'ha incrementat un percentatge de 7 punts només el darrer any.
De fet, al llarg dels dotze mesos de 2025 també va incrementar-se el número de gestions total, tenint en compte que el 2024 van sumar 27.689 (-4%). Un creixement que pot explicar-se per diversos factors. D'una banda, la formalització de canvis de domiciliació bancària i, d'una altra, la possibilitat, existent des de 2022, de realitzar els pagaments de rebuts mitjançant un caixer d’auto-pagament instal·lat a les oficines d’Aigües de Reus, a la plaça de les Aigües. De fet, el 32% de les gestions corresponen a tràmits relacionats amb el pagament de rebuts (un total de 9.254).
«L’estadística del SAC evidencia que l’atenció presencial ha de seguir convivint amb l’atenció telemàtica, i que en cap cas les hem de descuidar, ni l’una ni l’altra, perquè ni totes les persones són idèntiques ni tots els tràmits són iguals», raona el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. En altres paraules, «des d'Aigües de Reus mai hem descuidat l'atenció personal als reusencs i reusenques, i ens adaptem tant a aquells que volen fer gestions online com aquells altres que prefereixen desplaçar-se a l’oficina», afegeix el regidor.
Tot i això, i malgrat l'esforç d'adaptació a tots els casos i necessitats personals, Aigües de Reus insisteix a recomanar que es faci ús de la cita prèvia, que habitualment es pot obtenir en menys de 3-4 dies. Així s’agilitza l’atenció a l’usuari i es redueix el temps d’espera. La cita prèvia pot demanar-se a través de la pàgina web (www.aiguesdereus.cat), o en tot cas trucant al telèfon gratuït 900 774 000. La cita prèvia permet prestar un millor servei, alhora que es garanteix la puntualitat en l’atenció.
A l'atenció presencial o online cal sumar-hi encara les xifres de les comunicacions telefòniques, que no perden vigència, tot i que han registrat un lleuger descens. Així, el nombre de trucades ateses el 2025 va ser de 13.700, un 2,2% inferior al 2024. L'estadística anual també indica que el 99% de les trucades rebudes queden ateses el mateix dia, en un primer intent o mitjançant retrucada. Les trucades entrants s’atenen en menys de 15 segons.
Contractació i facturació electrònica
Pel que fa als nous contractes que es tramiten a les oficines del SAC, un 54% es tramita presencialment, mentre que un 46% es formalitzen online. Uns percentatges molt similars als registrats els darrers anys, tenint en compte que el 2022 es va posar en marxa una plataforma de signatura electrònica, la qual cosa ha simplificat considerablement aquest tipus de tràmits.
Passa una cosa semblant amb les factures electròniques, que ara ja representen el 26,50% del total. La factura electrònica es pot activar fàcilment a l’oficina virtual o bé sol·licitant-la mitjançant altres canals. Aquest servei envia a l’adreça dels usuaris un correu electrònic per consultar la factura en pdf, alhora que incorpora avisos personalitzats referents al subministrament. Així, per exemple, els avisos poden advertir l’usuari d’increments de consum inusuals o de factures anteriors pendents de pagament, entre moltes altres possibilitats.