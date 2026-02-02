VIRAL
Una hamburguesa de Reus opta a ser la millor d’Espanya: «Aquí no hi ha trucs, només ofici i passió»
L’EmeriTarrako de Dealers Smash Burger competeix en un campionat estatal amb una proposta que reivindica el producte de proximitat
Reus podria entrar amb força al mapa gastronòmic estatal gràcies a una hamburguesa amb accent propi. Dealers Smash Burger participa en un campionat nacional amb l’EmeriTarrako, una creació que neix com a homenatge a la terra, als orígens i a una manera d’entendre la cuina basada en l’ofici i el producte.
Per a l’equip de Dealers Smash Burger, representar Reus en un concurs d’àmbit estatal és molt més que una competició. És la constatació d’un camí recorregut des dels inicis del negoci, amb tot el que això implica: esforç, creixement gairebé inconscient, orgull familiar i el suport constant dels clients. «No esperem cap premi; el que volem és que es conegui el producte que treballem i demostrar que des d’aquí sabem fer les coses bé», expliquen, amb la convicció de qui se sent preparat per fer el salt.
L’EmeriTarrako destaca per una proposta que defuig artificis i tècniques excessives. És una hamburguesa pensada per transmetre amor pels orígens i per la senzillesa ben entesa. El conjunt combina un pa brioix artesanal amb doble carn smash, ceba caramel·litzada amb vermut, formatges seleccionats i una melmelada de cansalada viada i pernil ibèric, tot lligat amb un toc de la salsa pròpia de la casa. Una harmonia de sabors intensa, amb clara identitat local i producte nacional com a eix central.
Lluny de sentir pressió, l’equip afronta el concurs amb tranquil·litat i molta il·lusió. «No hem de demostrar res a ningú; aquesta burger és una confirmació del que som: uns apassionats del nostre ofici», asseguren. L’emoció, això sí, és inevitable. L’esperen amb la mateixa il·lusió que uns infants abans del dia de Reis, amb ganes de veure què passarà.
Si el jurat fa el primer mos, a Dealers Smash Burger els agradaria que s’emportessin una sensació clara: que a Reus hi ha criteri, ofici i personalitat. Potser no cal que la recordin per sempre, però sí que tinguin clar que darrere l’EmeriTarrako hi ha una manera de fer directa, valenta i honesta. Una hamburguesa que vol competir per ser la millor d’Espanya sense perdre, en cap moment, les seves arrels.