Societat
Un incendi en contenidors al carrer Lepant afecta vehicles i locals sense causar ferits
El cablejat de les façanes ha quedat malmès, provocant interrupcions en el subministrament i deixant temporalment els edificis sense gas
Cap a les 00:30 h d’aquesta matinada, un incendi en una bateria de contenidors al carrer Lepant, a la cruïlla amb el carrer Pare Gil, ha afectat dos vehicles, dues façanes comercials i els habitatges situats a la part superior dels edificis, sense causar ferits.
Tres dotacions dels Bombers es van desplaçar ràpidament al lloc per controlar les flames i l’extensa columna de fum. Els locals afectats són una perruqueria i una escola de costura. A les plantes superiors, els habitatges han patit desperfectes a persianes i finestres. A més, el cablejat de les façanes ha quedat malmès, provocant interrupcions en el subministrament i deixant temporalment els edificis sense gas.
Cap a les 03:00 h, els Bombers van donar l’incendi per totalment extingit. Un cop controlat el foc, els veïns van poder tornar als seus domicilis després de ventilar especialment els pisos més baixos afectats pel fum acumulat.