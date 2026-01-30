CULTURA
El Museu d'Art i Història de Reus reobre amb una museografia renovada i amb més de 300 peces de figures referents
Urtasun remarca l'aposta del Ministeri de Cultura per projectes que serveixin de «pol cultural» a l'àrea metropolitana
El Museu d'Art i Història de Reus ha reobert aquest divendres després d'un any tancat per la reforma integral que costat de 2,2 milions d'euros. L'equipament compta amb una nova museografia i amb més de 300 peces, que mostren la història i el patrimoni cultural de la ciutat.
L' acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i el director general de Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs. La reforma ha permès actualitzar els espais, adaptar-los a les necessitats actuals i oferir un projecte museogràfic més obert i accessible.
Prèviament a la inauguració, el ministre de Cultura ha fet una visita institucional a l’Ajuntament de Reus, on ha estat rebut per l’alcaldessa i membres de la corporació municipal. Urtasun ha visitat la planta noble del Palau Municipal, ha signat el llibre d’honor i ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa i l’equip de govern.
A la tarda, a partir de les 18.30 h, el Museu obrirà portes a la ciutadania amb una inauguració oberta al públic. El nou recorregut museogràfic s’articula a través de cinc sales temàtiques, a més d’una sala de retaules, que construeixen un relat sobre el passat de Reus i el seu paper en la història del país. El conjunt expositiu inclou més de 300 peces, entre les quals destaquen obres de grans noms vinculats a la ciutat com Marià Fortuny, Josep Tapiró o Baldomer Galofre, així com peces clau del modernisme local.
Un dels punts més rellevants del Museu és la Sala Geni i Creació, on s’exposen obres d’Antoni Gaudí i d’Hortensi Güell. En aquest espai es pot contemplar el valuós Fons Gaudí, format per dibuixos, apunts, manuscrits, una llibreta de notes, un carnet d’expositor i una fotografia del jove arquitecte. Aquest conjunt de peces procedeix de la donació que Domènec Sugrañes, col·laborador i successor de Gaudí a la Sagrada Família, va fer l’any 1933 al Museu Municipal de Reus, i que es van salvar de l’incendi del taller de Gaudí el juliol de 1936.
El projecte museogràfic també posa en valor altres àmbits clau de la història local, com la configuració de Reus com a capital del sud de Catalunya als segles XVIII i XIX, la relació entre el camp i la ciutat, el patrimoni artístic en perill en determinats moments històrics o el paper del col·leccionisme i la salvaguarda del patrimoni. A la primera planta, el visitant pot descobrir col·leccions vinculades a la protecció del patrimoni durant la Guerra Civil i el llegat d’art gòtic d’Antoni Pedrol Rius.
La reforma ha inclòs també una intervenció a l’exterior de l’edifici, millorant la connexió entre l’entrada del Museu i la plaça de la Llibertat per reforçar la visibilitat de l’equipament i la seva integració amb l’espai urbà.
Inaugurat l’any 1961 i declarat monument historicoartístic el 1962, el Museu només havia estat reformat una vegada, a finals dels anys noranta. «Amb aquesta actuació, la ciutat recupera un equipament patrimonial renovat i preparat per afrontar els reptes museístics actuals», ha destacat l’alcaldessa Sandra Guaita. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha remarcat que el Museu no és només un motor de desenvolupament cultural i turístic, sinó també un motiu d’orgull per a la ciutadania de Reus i del Baix Camp, que dona sentit a les col·leccions i al projecte al llarg del temps. En aquest context, el ministre ha subratllat també l’aposta del Ministeri de Cultura per projectes com la Biblioteca Pública o la Necròpolis de Tarragona, concebuts com a futurs pols culturals de l’àrea metropolitana.
A més, cal destacar que el cost total de la reforma ha estat de 2.291.911,78 euros (IVA inclòs), dels quals 2.000.000 han estat finançats pel Ministeri de Cultura i la resta per l’Ajuntament de Reus.