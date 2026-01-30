SALUT
Els experts afirmen que els extractes de pell de ceba vermella i podes de vinya i olivera milloren el rendiment cognitiu
Eurecat Reus ha dut a terme l'estudi en col·laboració amb l'empresa belga Celabor en el marc del projecte 'Phenolexa'
Els extractes rics en polifenols obtinguts de la pell de ceba vermella, les fulles de xicoira i les podes de vinya i olivera tenen efectes neuroprotectors i de millora del rendiment cognitiu, segons un estudi del centre tecnològic Eurecat Reus.
Els resultats, publicats a la revista Biomedicine &Pharmacotherapy, mostren el potencial terapèutic d'aquests subproductes agrícoles, sobretot de la pell de ceba vermella, per tractar malalties neurodegeneratives, gràcies als seus efectes antiinflamatoris.
Per elaborar l'estudi, els investigadors van provar els extractes en dos models alternatius de neurodegeneració; un in vitro de neurones humanes i un altre de larves de peix zebra.
«El següent pas natural serà identificar quins components concrets de la pell de ceba vermella i de la resta d’extractes són responsables dels efectes observats i com es comporten en models més complexos», explica el director de l’àrea de Biotecnologia d’Eurecat, Antoni Caimari.
Segons Caimari, aquesta recerca «permetrà avançar cap a ingredients neuroprotectors realment transferibles a productes nutricionals amb potencials efectes beneficiosos sobre la salut mental i cognitiva».
Eurecat ha dut a terme l'estudi en col·laboració amb l'empresa belga Celabor en el marc del projecte Phenolexa, l'objectiu del qual és innovar en la revalorització de subproductes agrícoles que contenen compostos bioactius d'alt valor, especialment polifenols.
Segons el centre tecnològic, en els últims anys, amb l'impuls de l'economia circular, ha crescut l'interès per la recuperació i valorització de compostos sobrants d'activitats agrícoles, pels seus avantatges ambientals i també per les seves aplicacions prometedores en els sectors alimentari, nutracèutic i farmacèutic.