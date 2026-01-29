Municipal
Urbanisme dona llum verda a la construcció de prop de 130 habitatges públics a Reus
Les promocions es faran en terrenys municipals dels carrers Ball de Diables i Vilafortuny
Reus construirà 129 habitatges amb protecció oficial en dos solars municipals. La Comissió territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat definitivament la modificació del planejament urbanístic que permetrà ampliar el parc d'habitatge públic a la capital del Baix Camp.
Les noves promocions es faran als barris de Mas Vilanova i les Clarisses. Els terrenys municipals estan situats al carrer del Ball de Diables número 1, i al carrer de Vilafortuny número 36. Els dos àmbits s'han ofert a la Generalitat en la primera convocatòria de la reserva pública de solars per construir nous habitatges públics.
Urbanisme també ha modificat l'ordenació del sòl on hi ha l’edifici de l’antiga Guàrdia Urbana, el carrer del Roser número 67 de Reus, per mantenir l’edifici existent i adscriure-ho al sistema d’equipaments comunitaris públics. Les antigues cotxeres s'habilitaran com una plaça coberta, que serà un nou refugi climàtic a la ciutat.
Finalment, Urbanisme ha regulat l’ús d’habitatge en les plantes baixes dels edificis, sempre que les dependències que donin directament al carrer es destinin a espais comuns complementaris d’aquests habitatges.