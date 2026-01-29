CARNAVAL
Reus escalfa motors per al Carnaval 2026, ja amb programa i cartell oficials
La festa se celebrarà del 12 al 18 de febrer i recupera la Batalla del Confeti al passeig Mata com a principal novetat
L’Institut Municipal Reus Cultura i la Federació Reusenca de Colles de Carnaval han donat a conèixer aquest dijous el programa complet i el cartell oficial del Carnaval de Reus 2026, que omplirà la ciutat de disbauxa, música i color del 12 al 18 de febrer. El cartell d’aquesta edició és obra del dissenyador Ángel Ligero, de La Rioja, professional amb més de 25 anys de trajectòria i reconegut amb diversos premis en l’àmbit del disseny gràfic.
Entre les novetats destacades d’enguany hi ha el retorn de la Batalla del Confeti al passeig Mata, que se celebrarà el diumenge 15 de febrer a partir de les 18 h, després que l’any passat tingués lloc a l’avinguda Sant Jordi. La programació també inclou diversos actes previs, com la segona cursa popular de disfresses, el Vermut Carnavalero dels 80 i el Càsting 2026, que tindran lloc el diumenge 8 de febrer.
El dilluns 9 de febrer, a les 20 h, el Centre Cultural El Castell acollirà la inauguració de l’exposició dels cartells participants al concurs de Carnaval, amb el Carro de Morts del Carnestoltes exposat. La mostra es podrà visitar fins al 13 de febrer. El programa es completarà amb actes tradicionals com el Ball de Carnestoltes i els Set Pecats, que se celebrarà el dimecres 11 de febrer a partir de les 19 h des del Campanaret.
El programa
Dijous Gras, 12 de febrer
- 11 h, Mercat Central: degustació de botifarra d'ou, tal com mana la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries del Mercat Central, fins a exhaurir existències.
- 15.00 h, Convent de les Clarisses: ofrena d’ous a santa Clara per gaudir de bon temps i alegria durant aquests dies carnavalescs. A càrrec de la Colla Xerinola.
- 20.45 h, plaça del Mercadal: invocació de l’Esperit Carnavalesc i renovació del jurament apòcrif del Carnaval. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
- Seguidament, des del carrer de Monterols: arribada de Sa Majestat amb l’acompanyament del Ball de Diables, i a la plaça del Mercadal, espectacle i PREGÓ de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXV, a càrrec de la Colla del Fil i l’Agulla. En acabar, degustació de l’espiritual vinet dolç de la bota del Carnaval i de coca de llardons.
- A partir de les 23 h, en diferents punts de la ciutat, disfressada d'escultures i altres monuments reusencs: el general Pim Pam Pum, el Condesitu, el que fa l’Índiu, el Bartrineru...
Divendres de Carnaval, 13 de febrer
- Durant tot el dia, a les escoles de la ciutat: celebració del Carnaval i visita del Rei Carnestoltes als col·legis Pare Manyanet i Maria Rosa Molas.
- 18 h, plaça del Mercadal: Ball del Moc amb l’espectacle La volta al món, de la companyia Encara Farem Salat. Durant l’espectacle es repartirà coca amb xocolata.
- 19 h, des de la plaça de les Peixateries Velles i pels carrers del nucli antic: cercavila del Cantaval. Es repartirà un cançoner amb versions satíriques i humorístiques de les cançons populars que es cantaven, es canten i es cantaran. Organitza: Comissió del Cantaval.
- De 19 a 22 h, a La Palma, JoveReusFest Carnaval, festa de disfresses per a joves nascuts el 2010 i 2011. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia. Condició imprescindible: venir disfressat. Festa lliure d'alcohol i fum. Caldrà ensenyar el DNI a l'entrada. Organitza: Regidoria de Joventut - Casal de Joves La Palma.
Dissabte de Carnaval, 14 de febrer
- De 18 a 21 h, al llarg de la plaça de la Pastoreta, passeigs de Prim i de Sunyer, plaça del Nen de les Oques, passeigs de Sunyer i de Prim i plaça de la Pastoreta: gran Rua de Lluïment, amb totes les colles participants i presidida pel Rei Carnestoltes.
- 23 h, plaça de la Llibertat: inici de la festa amb DJ Ganxet.
- 00.30 h, al mateix lloc: gran Ball de Disfresses a càrrec de La Oreja de Tik-tok. Seguidament, DJ Ganxet clourà l’acte.
Diumenge de Carnaval, 15 de febrer
- 11.45 h, sortida des del Passeig Prim: Rua Matinal, que passarà per la plaça de la Pastoreta, carrer de Misericòrdia, ravals de Robuster, de Sant Pere i del Pallol, plaça de Catalunya, carrer del Dr. Robert i plaça de la Llibertat.
- 13 h, a la plaça de la Llibertat: Ball Vermut amb DJ OGT. El vermut el posarà la colla Els Trepa Bimbirimboies.
- 15 h, al mateix lloc: dinar de colles carnavaleres. Seguidament, cafè, copa i puro.
- De 18 a 20 h, passeig de Mata: Batalla de Confeti.
- 20.30 h, a la plaça de la Llibertat: Ball de Vespre amb Les reines del Mambo.
Dilluns de Carnaval, 16 de febrer
- A partir de les 9 h, a la plaça de Prim: Expo-Profit, Fira Catalana de la Consumició. Varietat de menjars oferta per les colles carnavaleres.
- De 23 a 2 h, a la Sala Polivalent de La Palma: Ball de Mascarots amb The Mortimers. A la mitja part, tradicional concurs de disfresses, amb la presència del Rei Carnestoltes, qui en qualsevol moment pot fotre un pet. Imprescindible portar màscara o antifaç. Entrada amb invitació, que es podrà recollir a l’IMRC (carrer de Sant Joan, 27), a partir del 9 de febrer (aforament limitat).
Dimarts de Carnaval, 17 de febrer
- A partir de les 18 h, al Centre Cultural El Castell: cap de dol i vetlla del Rei Carnestoltes a càrrec de la colla Fil i Agulla i la col·laboració d’altres colles. Veniu a donar l’últim adeu i a consolar les plorones que l’acompanyen.
- 19 h, des del Campanaret i pels carrers del nucli antic: solemne professó, plenària i corporativa de la Germandat dels Set Pecats Capitals. Acompanyament musical a càrrec del grup Staccato. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
- 19.55 h, a la plaça del Castell: acte de comiat i extremunció del monarca difunt. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
- 20 h, des de la plaça del Castell: Rua Mortuòria amb les despulles del Rei Carnestoltes, les plorones, les amants i les colles i, tancant la comitiva, el poble afligit. La rua passarà per l’absis de la prioral, carrers de l’Hospital, de la Presó i de Santa Anna, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, raval de Sant Anna, carrer de Monterols i plaça del Mercadal, on tindrà lloc la Crema de Sa Majestat.
- En arribar a la plaça del Mercadal, fugaç robatori del Braç Incorrupte a càrrec del Ball de Diables.
- A continuació, a la plaça del Mercadal, pública lectura del testament, i tot seguit, retirada de les cendres de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXV. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
Dimecres de Cendra, 18 de febrer
- 11 h, Sala d’Exposicions del Palau Bofarull: obertura de la XX Mostra Fotogràfica del Carnaval de Reus. L’exposició es podrà visitar fins al 28 de febrer d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. Dies 22 i 23, tancat. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
- 19 h, des del Campanaret: Ball de la Quaresma i de les Set Virtuts, amb l’acompanyament musical del grup Staccato. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
- 19.45 h, plaça de les Peixateries Velles, sota la nova imatge de la Vella Quaresma d’enguany: interpretació íntegra del Ball de la Quaresma i les Set Virtuts. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.
- 20 h, des del carrer de Llovera: cercavila del Braç Incorrupte de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXV, a càrrec del Ball de Diables. A continuació, a la plaça del Mercadal, versots i crema del Braç Incorrupte.
- 22 h, en un restaurant del centre de la ciutat, sopar dels Premis Gueus.