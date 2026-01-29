RESTAURACIÓ
El Cafè del Centre de Lectura de Reus està d’estrena
Aquest dijous El Cafè Teatre Moments acollirà l’acció poètica ‘Pluja d’idees’
Aquest dijous 29, a les vuit del vespre, el nou Cafè Teatre del Centre de Lectura de Reus celebrarà la seva reobertura amb una proposta que fusiona arts visuals, poesia i música en directe. Es tracta de l’acció poèticomusical Pluja d’idees, que reunirà Les Versàtils —Antònia Farré i Carme Andrade—, la pintora Fina Veciana i la professora de música i musicoterapeuta Mar Martori.
La invitació a exposar a les parets del nou cafè va arribar a la pintora Fina Veciana des del mateix local. «Volien que l’artista fos de Reus. El temps era just i vaig apostar per la intuïció: he triat obres que dialoguen amb l’espai. Són peces ja existents, però cada context els dona una nova lectura», comenta. L’exposició, a més, vol obrir portes a futures creacions específi ques per al restaurant. «El Jordi, el xef, fa plats que gairebé són poemes», afirma Veciana.
La performance que acompanyarà la inauguració es construeix com una conversa escènica entre les protagonistes. Poemes relacionats amb els quadres i amb els diferents moments d’un àpat s’aniran intercalant amb la música en directe. «No és un assaig obert, és una conversa performativa on poesia, pintura i música s’entrellacen davant del públic», resumeixen Les Versàtils.
Mar Martori, per la seva banda, serà l’encarregada de teixir el fil sonor de la vetllada. «Camino per la vida acompanyant amb música la poesia d’ànimes amigues i les seves versàtils idees», diu. El seu piano crearà atmosferes que connectaran cada poema amb cada obra pictòrica. Aquesta acció acompanya l’inici d’un nou projecte gastronòmic al Centre de Lectura. El xef Jordi Simón, un dels tres socis del Moments Restaurant, explica l’origen de la iniciativa: «Soc de Reus i de jove vaig passar moltes hores en aquest edifici. Tornar-hi ara com a cuiner és una manera de donar nova vida a un espai que forma part de la meva història».
La seva és una proposta basada en la cuina de mercat i de temporada. «Oferirem esmorzars de forquilla, menú de migdia a 16,50 euros, servei de cafeteria i una carta cuidada que canviarà segons l’estació. Més endavant iniciarem també menús gastronòmics», avança.
L’espai del Cafè, a més, ha estat completament reformat. «Hem sanejat tot el local, hem creat una barra per donar un servei més dinàmic i apostem per treballar amb petites cooperatives per potenciar el producte i els vins del territori», explica el xef.
El Moments va obrir portes el 22 de desembre i ara es presenta oficialment a la ciutat. El restaurant obre de dilluns a dissabte, migdia i vespre, i vol integrar-se en la programació cultural del Centre de Lectura i el Teatre Bartrina.