Laboral
UGT preveu convocar protestes a la Urbana per la paràlisi de les negociacions amb l'Ajuntament
L'Ajuntament defensa la Mesa de Negociació comuna com l'espai idoni per negociar
La representació sindical d’UGT a l’Ajuntament de Reus preveu convocar mobilitzacions de la Guàrdia Urbana de Reus davant l’estancament de les negociacions per acordar l’aplicació del conveni del cos policial. Segons explica el secretari general de la UGT Serveis Públics Tarragona, Joan Reinaldo, des del consistori no s’ha pres cap mesura en el darrer mes de negociacions per evitar que la situació es trobés en un punt mort. «L’Ajuntament no vol convocar la Junta de Personal de la Guàrdia Urbana, amb la qual es podria desencallar la situació», apunta Reinaldo, que acusa l’Ajuntament de «no voler assumir els canvis pactats». Segons comenta, el passat 25 de novembre UGT va instar formalment a constituir l’òrgan de negociació dels funcionaris i policies del consistori, sense rebre resposta, i el passat 12 de gener va denunciar a l’Ajuntament de Reus davant la Generalitat de Catalunya per «no atendre una instància sobre transparència en la informació de la constitució dels òrgans de representació del personal».
Mentrestant, els acords als quals afirma que UGT i CSIF van arribar amb l’Ajuntament continuen estant bloquejats a la Mesa Negociació de matèries comunes, on CCOO «ho bloqueja constantment». «L’Ajuntament és conscient que CCOO continuarà demanant coses per a tots els funcionaris que són inassumibles i, d’aquesta manera, no s’aplicarà el que s’ha acordat», afirma el secretari general. Alhora, insisteix a deixar clar que no és cap baralla entre funcionaris. A tancament de l'edició d'avui d'aquest rotatiu CCOO no s'ha pronunciat.
L’Ajuntament
Per la seva banda, fonts del consistori consultades per Diari Més defensen que «històricament l’Ajuntament de Reus ha negociat les condicions de la plantilla de la Guàrdia Urbana amb representants del personal funcionari i laboral, és a dir, en el marc de la Mesa de Negociació de matèries comunes». «La voluntat és continuar fent-ho així, perquè aquesta estratègia ha millorat les condicions dels dos col·lectius», afegeixen. A més, asseguren estar disposats a mantenir les reunions que «siguin necessàries» per «tancar temes pendents», sempre que «es mantingui un bon clima de diàleg i negociació».
CSIF
No obstant això, sembla que UGT hauria tirat pel dret per ara sense esperar a l’opinió de la resta de sindicats que els han acompanyat en les reivindicacions de la policia local, entre ells CSIF. Segons comenten fonts de CSIF consultades pel Diari Més, en cap moment UGT els hauria comunicat formalment la intenció de convocar mobilitzacions. «Estem d’acord amb les seves protestes, però ens haurien d’haver trucat als portaveus abans», opinen.
Per un altre costat, des de CSIF no entenen «la bel·ligerància actual d’UGT» tot i la situació complicada que travessen les negociacions: «Estem intentant arribar a un acord per aconseguir que s’apliqui el que es va signar l’any 2023. És cert que les negociacions s’estan dilatant i no sempre plourà a gust de tothom, però esperem que UGT ens expliqui aquesta decisió». Per un altre costat, es mostren d’acord en la cerca de solucions concretes, ja que «fa temps que nosaltres ja havíem demanat fins i tot la separació de la taula sectorial».
Què demanen?
Els sindicats exigeixen que el que es va acordar amb la Guàrdia Urbana l’any 2023 s’apliqui i UGT posa èmfasi en dos punts. Per un costat, la consolidació del «complement específic variable en equiparació als Mossos, productivitat de caporals i pagament de funcions superiors» i, per l’altra, la relació dels quadrants diferents del 7x7 amb els horaris i especificitats que poden comportar indemnitzacions econòmiques.