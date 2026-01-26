MUNICIPAL
La Diputació de Tarragona preveu posar en funcionament el nou auditori que projecta a Reus el 2031
L'equipament tindrà 400 butaques i es construirà en un espai annex al Palau Bofarull
La Diputació de Tarragona preveu iniciar les obres del nou auditori que projecta a la ciutat de Reus el pròxim 2029 per poder-lo posar en funcionament dos anys després, el 2031.
La presidenta de l'ens provincial, Noemí Llauradó, ha presentat aquest dilluns al matí els detalls del projecte, que formarà part de la futura ampliació de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, al Palau Bofarull. Albergarà més de 400 butaques (l'actual auditori del centre té una capacitat de 250 places) i ocuparà 1.800 metres quadrats, donant servei a estudiants i professors del centre d'ensenyaments musicals. Es construirà en un espai annex integrat físicament i funcionalment amb l'edifici actual i amb entrada pel carrer de Salvador Espriu.
El nou auditori estarà obert a orquestres i altres formacions musicals d'arreu de la demarcació, convertint-se així en un equipament per a tot el territori. Llauradó ha indicat que aquesta és la ubicació de la ciutat més idònia per construir-hi l'auditori, ja que la seva funció principal és donar servei a l'alumnat de l'Escola i Conservatori de la Diputació a Reus, i alhora esdevindrà «un auditori de referència a la demarcació per a la música simfònica».
L'auditori es construirà en un espai annex integrat físicament i funcionalment amb l'edifici actual i amb entrada pel carrer de darrere (Salvador Espriu). Pel que fa a la resta dels espais de l'Escola i Conservatori, l'accés continuarà sent pel carrer de Llovera. Aquesta operació d'ampliació i millora del centre requerirà l'adquisició d'entre dos i cinc finques properes, fet que permetria passar dels 1.042 metres quadrats actuals del centre a més de 4.000.
Davant la possibilitat de fer algun canvi en el planejament urbanístic, Diputació i Ajuntament treballen a l'entorn del projecte, que convertirà aquest espai del centre de la ciutat en un destacat focus musical i cultural del conjunt de la demarcació. L'alcaldessa de Reus ha ressaltat que l'auditori i l'ampliació i integració de totes les aules i espais en un mateix indret «representarà una millora en el servei a alumnes, professorat i tota la comunitat de l'Escola i Conservatori de Música».
Alhora, el projecte d'ampliació de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus preveu la construcció d'aules i altres espais per a alumnat, professorat i resta de plantilla del centre. D'aquesta manera, les catorze aules de música que des del curs 2014/15 funcionen a la seu del carrer de Sant Jaume, compartint edifici amb l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, s'integraran a la seu del Palau Bofarull. A banda que es guanyarà en operativitat, l'Escola d'Art i Disseny disposarà de més espai per a la seva activitat.