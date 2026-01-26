MOBILITAT
Desinformació, retards i indignació: els usuaris de Reus lamenten una nova jornada de caos
Desenes de passatgers es desplacen en un bus habilitat fins a l'estació de Tarragona després de dues cancel·lacions
Desinformació, retards i indignació. Desenes d'usuaris s'han aplegat aquest dilluns al matí a l'estació de Reus a l'espera que els R-15 de les 8.36h i de les 9.06h es posessin en marxa. Aquests regionals s'han acabat cancel·lant i els viatgers han pujat a un bus cap a l'estació de Tarragona des d'on poder agafar el tren fins a Barcelona. Han marxat a quarts de deu mentre que el següent regional, el de les 9.36h, ha sortit cinc minuts tard i amb pocs viatgers.
En Ramon Puig és un dels passatgers que ha patit el desgavell. Ha sortit de casa seva a Juneda poc abans de les 5. «A Vinaixa hi havia quatre busos grans i un de petit i ningú sabia el que havíem de fer, ens han portat fins a la Plana de Picamoixons i enviat a Reus», ha dit resignat.
L'autobús habilitat per portar els usuaris des de Reus fins a Tarragona era l'autocar que havia de fer el servei alternatiu entre la capital del Baix Camp amb Riba-roja d'Ebre al voltant de les vuit del matí, ja que aquest tram es troba sense servei ferroviari des de divendres per afectacions a la via i on Adif ha de fer treballs per millorar la infraestructura. Donada la cancel·lació dels dos regionals, el bus s'ha utilitzat per traslladar els passatgers cap a l'estació de Tarragona.
En Ramon ha explicat que es dirigeix cap a Barcelona a treballar i lamenta que a quarts de deu del matí encara no sap a l'hora que hi arribarà. Després d'agafar un microbús des de Vinaixa, els han portat fins a la Plana-Picamoixons. «Hauria sigut més ràpid agafa un tren des d'allà, perquè n'hi havia un, però ens han enviat cap a Reus, hem perdut ja dos o tres trens», ha lamentat. «Ara, em diuen que anirem a Tarragona i d'allà agafarem un tren», ha dit amb resignació quan pujava cap a l'autobús.
Un altre dels passatgers que s'esperava al vestíbul de l'estació reusenca és l'Artur Bagès. En el seu cas, ha d'anar cap a Barcelona-Gràcia també per motius de feina. Ha explicat que s'ha llevat a les sis del matí i ha anat seguint l'última hora del servei ferroviari. «Primera que no, després que sí, després que no, i ara hi ha un retard», ha denunciat. I ha afegit: «Soc dels valents que pujarà amb aquest tren i veurem si arriba o no, però no hi confio massa». Alhora, ha lamentat la poca informació rebuda. «Ara mateix a la pantalla ja fa 20 minuts que hauria d'haver arribat el tren, penso que estem poc informats, almenys aquí hi ha personal de seguretat i bastants informadors, però segur que en altres estacions n'estic segur que no», ha reblat.
Tot i que no és un usuari habitual de Renfe, ha explicat que la setmana passada, ja va haver de demanar dos dies de teletreball. «Tres ja penso que és abusar, segurament m'ho donaríem perquè la Generalitat també ha donat el permís, però és una situació compromesa per qui ha d'anar a treballar», ha afirmat. A més, ha asseverat que el caos ferroviari dels darrers dies és a causa de poca inversió. «És la conseqüència d'un sistema que durant molts anys no hi ha hagut revisions, i ara ha esclatat tot», ha comentat.
Més indignat s'ha mostrat en Biel Ferrer que ha carregat contra tots els partits independentistes per no aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'Octubre. «Havia d'agafar el tren a dos quarts i sis de nou i espero el tren i la independència. Totes dues coses, perquè sense independència no tindrem trens que funcionin com cal», ha etzibat. «Com una nació rica que som, però espoliada, perquè cada any ens prenen 22.000 milions d'euros i, per tant, això ja no pot continuar així, s'ha d'acabar», ha afegit. Aquest viatger es dirigia cap a Barcelona per una operació i ha assegurat que «no es pot demanar al govern d'Espanya que arregli les coses, perquè no les arreglarà i no hi ha més solució que la independència», ha insistit.
L'AVE, com a solució
La Marta Corts, una estudiant de Riudoms, no ha tingut cap altra alternativa que demanar als seus pares que la recullin de l'estació de Reus perquè la portessin fins a la del Camp de Tarragona a buscar un AVE per arribar a Girona, on ha de fer les pràctiques de la carrera. «La meva intenció era marxar ahir, però es van cancel·lar tots els trens per poder arribar a treballar avui a les pràctiques, a les 8 h, ja vaig avisar que arribaria bastant tard, però ara mateix m'imagino que ja no arribaré», s'ha resignat.
Ella ha explicat que volia agafar el regional de les 8.36 h i que des de l'aplicació de Renfe no s'informava del retard ni de la cancel·lació. «Arribo i està cancel·lat el de les 8.30 h, el de les 9 va amb retard i també s'ha acabat cancel·lant, quan he arribat m'han dit que el maquinista no havia arribat, però ara diuen que els trens estan parats i, per tant, sembla que no volen acceptar que hi ha maquinistes en vaga», ha apuntat. Per ella, el fet de no poder agafar el tren li suposarà desquadrar les hores de pràctiques i quedar «malament» davant del seu cap perquè és nova.
«Gràcies a la meva situació, que els meus pares em poden portar a l'AVE i que tinc el privilegi de poder-me'l pagar, acabaré arribant a Girona, però sent un estudiant si no tingués el suport dels meus pares, igual avui no arribava i demà no ho sé, la manca d'informació em sembla una falta de respecte», ha assegurat. A la vegada, la jove ha dit que ja està acostumada a les incidències i retards.
Segons fonts de Renfe, els primers trens han funcionat bé, però amb algun retard. A les 11.30 h, els treballadors de les taquilles informaven que no hi havia trens. Segons anuncien les pantalles de l'estació, el pròxim R-15 programat serà a les 12.36 h, i mostren que s'està recuperant de forma progressiva el servei. A les andanes i vestíbul, hi ha pocs passatgers aquest dilluns al migdia.