MOBILITAT
Reus desactiva la ZBE els dies 21, 22 i 23 de gener davant les anomalies del servei de Rodalies
D'aquesta manera, als vehicles de residents de fora de Reus no se'ls restarà del còmput de 24 dies
L'Ajuntament de Reus considerarà els dies 21, 22 i 23 de gener com a dies de no activació de la Zona de Baixes Emissions de Reus. Aquesta decisió s'ha près en atenció a la instància del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les anomalies que s’estan produint en el funcionament del servei de Rodalies.
D'aquesta manera, els vehicles de residents de fora de Reus i que no paguin l'impost de circulació a la ciutat que hagin accedit aquest tres dies dins l'àmbit de la ZBE no se'ls restarà del còmput de 24 dies de què disposen per accedir a l'àmbit sense autorització.
L'horari de la ZBE de Reus és els dies feines, de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00h. Els festius i caps de setmana, l'accés a la zona delimitada és lliure.
El Govern de la Generalitat ha instat als municipis amb ZBE a què apliquin amb caràcter les excepcions i autoritzacions previstes a les seves ordenances municipals de ZBE, així com els mecanismes de flexibilitat contemplats en la normativa vigent, per permetre l’entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen prohibit per un període de tres dies, prorrogables durant tot el temps que es perllonguin les actuals irregularitats en la prestació del servei ferroviari de Rodalies.