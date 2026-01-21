SOCIETAT
Reus reprèn les protestes per la pacificació de l’Escola Prat de la Riba
Tres anys de notificacions ignorades porten l’AFA a convocar una nova mobilització el 6 de febrer
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Prat de la Riba torna a la càrrega després de tres anys reclamant mesures de seguretat i pacificació del seu entorn escolar. Les famílies denuncien el “silenci” de l’Ajuntament de Reus davant les seves peticions i han anunciat una nova mobilització el divendres 6 de febrer a les 15:55 hores a l’Avinguda President Companys.
Segons l’AFA, només aquest curs ja han sol·licitat tres reunions per conèixer el pla d’execució de les obres i la posada en funcionament de la pilona de l’Avinguda Prat de la Riba, sense obtenir resposta. Consideren que els terminis previstos són massa llargs i recorden que la pacificació és una urgència immediata per la seguretat i salut dels infants.
Les demandes de l’AFA compten amb el suport de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, la Sindicatura de Reus i la Societat Catalana de Pediatria, que avalen la necessitat de reduir soroll i contaminació i garantir entorns escolars segurs.
La jornada del 6 de febrer combinarà reivindicació i comunitat, amb berenar popular i la Taronjada Solidària, destinada a associacions de malalties minoritàries, convidant veïnat i alumnes a participar-hi.
En aquest sentit, l’AFA exigeix a l’Ajuntament que negociï immediatament, presenti el pressupost i executi la pacificació permanent sense més dilacions.